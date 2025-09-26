SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Sep 2025
Md Azad Tarafdar

Sep 2025

Md Azad Tarafdar
0 comentarios
Fiabilidad
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 307%
FBS-Real-10
1:500
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 869
Transacciones Rentables:
1 175 (62.86%)
Transacciones Irrentables:
694 (37.13%)
Mejor transacción:
1 635.72 USD
Peor transacción:
-76.20 USD
Beneficio Bruto:
14 345.21 USD (102 630 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 297.84 USD (101 772 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (81.70 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 635.72 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
20.02%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
126
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
27.99
Transacciones Largas:
962 (51.47%)
Transacciones Cortas:
907 (48.53%)
Factor de Beneficio:
2.28
Beneficio Esperado:
4.31 USD
Beneficio medio:
12.21 USD
Pérdidas medias:
-9.07 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-287.55 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-287.55 USD (10)
Crecimiento al mes:
46.78%
Pronóstico anual:
567.55%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
287.55 USD (3.30%)
Reducción relativa:
De balance:
4.13% (104.70 USD)
De fondos:
22.15% (1 237.65 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 1778
AUDJPY 7
EURAUD 5
AUDUSD 5
AUDNZD 5
AUDCHF 5
CHFJPY 5
USDCHF 5
USDJPY 5
AUDCAD 4
GBPAUD 4
NZDCHF 4
NZDJPY 4
NZDUSD 4
archived 3
EURJPY 3
GBPJPY 3
CADJPY 3
USDCAD 3
GBPCHF 2
CADCHF 2
EURCHF 2
NZDCAD 2
GBPNZD 2
EURNZD 2
GBPUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 3.8K
AUDJPY 1
EURAUD -10
AUDUSD 3
AUDNZD -5
AUDCHF 2
CHFJPY 0
USDCHF 7
USDJPY -9
AUDCAD -7
GBPAUD -7
NZDCHF 2
NZDJPY 2
NZDUSD -2
archived 4.3K
EURJPY -6
GBPJPY -6
CADJPY -1
USDCAD 2
GBPCHF 5
CADCHF 9
EURCHF 3
NZDCAD -2
GBPNZD -4
EURNZD -2
GBPUSD -2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 6.8K
AUDJPY 185
EURAUD -1.6K
AUDUSD 268
AUDNZD -790
AUDCHF 152
CHFJPY -48
USDCHF 517
USDJPY -1.3K
AUDCAD -908
GBPAUD -1.1K
NZDCHF 188
NZDJPY 341
NZDUSD -202
archived 0
EURJPY -890
GBPJPY -926
CADJPY -87
USDCAD 278
GBPCHF 412
CADCHF 748
EURCHF 265
NZDCAD -279
GBPNZD -636
EURNZD -267
GBPUSD -231
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 635.72 USD
Peor transacción: -76 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +81.70 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -287.55 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-10" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

OctaFX-Real7
0.00 × 1
Alpari-Standard2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 18
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 29
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
FXOpen-Real2
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
Maxco-Demo
0.00 × 1
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 6
Tickmill-Live04
0.00 × 5
FortFS-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 6
STForex-Live
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 8
TradersWay-Live
0.00 × 3
Tickmill-Live05
0.05 × 22
FXOpenUK-ECN Live Server
0.06 × 121
ICMarkets-Live02
0.07 × 15
EurotradeSA-Live01
0.15 × 241
otros 169...
No hay comentarios
2025.12.26 00:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 19:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.21 00:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.19 14:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.17 09:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 08:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 07:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 05:38
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.12 04:30
No swaps are charged on the signal account
2025.11.10 01:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.04 05:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
