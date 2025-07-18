- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
3 256
盈利交易:
2 469 (75.82%)
亏损交易:
787 (24.17%)
最好交易:
708.96 USD
最差交易:
-249.04 USD
毛利:
11 057.20 USD (12 996 533 pips)
毛利亏损:
-8 903.42 USD (14 465 847 pips)
最大连续赢利:
75 (91.69 USD)
最大连续盈利:
708.96 USD (1)
夏普比率:
0.04
交易活动:
26.58%
最大入金加载:
14.70%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
56
平均持有时间:
49 分钟
采收率:
0.94
长期交易:
1 416 (43.49%)
短期交易:
1 840 (56.51%)
利润因子:
1.24
预期回报:
0.66 USD
平均利润:
4.48 USD
平均损失:
-11.31 USD
最大连续失误:
37 (-2 240.03 USD)
最大连续亏损:
-2 240.03 USD (37)
每月增长:
9.08%
年度预测:
110.13%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
120.34 USD
最大值:
2 281.43 USD (72.17%)
相对跌幅:
结余:
14.85% (2 281.43 USD)
净值:
23.43% (3 154.44 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|2470
|XAUUSD+
|786
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|-292
|XAUUSD+
|2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|-1.5M
|XAUUSD+
|40K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- 入金加载
- 提取
DVG Always Buy 03
没有评论
