- 자본
- 축소
트레이드:
3 289
이익 거래:
2 502 (76.07%)
손실 거래:
787 (23.93%)
최고의 거래:
708.96 USD
최악의 거래:
-249.04 USD
총 수익:
11 114.33 USD (13 002 326 pips)
총 손실:
-8 904.41 USD (14 465 847 pips)
연속 최대 이익:
75 (91.69 USD)
연속 최대 이익:
708.96 USD (1)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
26.58%
최대 입금량:
14.70%
최근 거래:
20 분 전
주별 거래 수:
25
평균 유지 시간:
49 분
회복 요인:
0.97
롱(주식매수):
1 447 (44.00%)
숏(주식차입매도):
1 842 (56.00%)
수익 요인:
1.25
기대수익:
0.67 USD
평균 이익:
4.44 USD
평균 손실:
-11.31 USD
연속 최대 손실:
37 (-2 240.03 USD)
연속 최대 손실:
-2 240.03 USD (37)
월별 성장률:
10.95%
연간 예측:
132.84%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
120.34 USD
최대한의:
2 281.43 USD (72.17%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.85% (2 281.43 USD)
자본금별:
23.43% (3 154.44 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|2470
|XAUUSD+
|819
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|-292
|XAUUSD+
|2.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|-1.5M
|XAUUSD+
|45K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +708.96 USD
최악의 거래: -249 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 37
연속 최대 이익: +91.69 USD
연속 최대 손실: -2 240.03 USD
DVG Always Buy 03
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
67%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
25
99%
3 289
76%
27%
1.24
0.67
USD
USD
23%
1:500