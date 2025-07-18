- Incremento
Total de Trades:
3 264
Transacciones Rentables:
2 477 (75.88%)
Transacciones Irrentables:
787 (24.11%)
Mejor transacción:
708.96 USD
Peor transacción:
-249.04 USD
Beneficio Bruto:
11 079.61 USD (12 998 793 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 903.63 USD (14 465 847 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
75 (91.69 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
708.96 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
26.58%
Carga máxima del depósito:
14.70%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
63
Tiempo medio de espera:
49 minutos
Factor de Recuperación:
0.95
Transacciones Largas:
1 424 (43.63%)
Transacciones Cortas:
1 840 (56.37%)
Factor de Beneficio:
1.24
Beneficio Esperado:
0.67 USD
Beneficio medio:
4.47 USD
Pérdidas medias:
-11.31 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
37 (-2 240.03 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 240.03 USD (37)
Crecimiento al mes:
9.82%
Pronóstico anual:
119.10%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
120.34 USD
Máxima:
2 281.43 USD (72.17%)
Reducción relativa:
De balance:
14.85% (2 281.43 USD)
De fondos:
23.43% (3 154.44 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|2470
|XAUUSD+
|794
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|-292
|XAUUSD+
|2.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|-1.5M
|XAUUSD+
|42K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
Mejor transacción: +708.96 USD
Peor transacción: -249 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 37
Beneficio máximo consecutivo: +91.69 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 240.03 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
DVG Always Buy 03
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
65%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
24
99%
3 264
75%
27%
1.24
0.67
USD
USD
23%
1:500