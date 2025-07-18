SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / DVG Always Buy 03
Keuk Pil Pae

DVG Always Buy 03

Keuk Pil Pae
0 comentarios
Fiabilidad
24 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 65%
VantageInternational-Live 3
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
3 264
Transacciones Rentables:
2 477 (75.88%)
Transacciones Irrentables:
787 (24.11%)
Mejor transacción:
708.96 USD
Peor transacción:
-249.04 USD
Beneficio Bruto:
11 079.61 USD (12 998 793 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 903.63 USD (14 465 847 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
75 (91.69 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
708.96 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
26.58%
Carga máxima del depósito:
14.70%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
63
Tiempo medio de espera:
49 minutos
Factor de Recuperación:
0.95
Transacciones Largas:
1 424 (43.63%)
Transacciones Cortas:
1 840 (56.37%)
Factor de Beneficio:
1.24
Beneficio Esperado:
0.67 USD
Beneficio medio:
4.47 USD
Pérdidas medias:
-11.31 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
37 (-2 240.03 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 240.03 USD (37)
Crecimiento al mes:
9.82%
Pronóstico anual:
119.10%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
120.34 USD
Máxima:
2 281.43 USD (72.17%)
Reducción relativa:
De balance:
14.85% (2 281.43 USD)
De fondos:
23.43% (3 154.44 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 2470
XAUUSD+ 794
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD -292
XAUUSD+ 2.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD -1.5M
XAUUSD+ 42K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +708.96 USD
Peor transacción: -249 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 37
Beneficio máximo consecutivo: +91.69 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 240.03 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
DVG Always Buy 03
No hay comentarios
2025.12.19 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 06:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 11:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 19:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 01:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 13:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 02:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.26 09:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.25 03:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.23 13:08
80% of trades performed within 3 days. This comprises 4.41% of days out of the 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 03:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 01:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 12:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 11:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 14:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 17:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 17:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
DVG Always Buy 03
30 USD al mes
65%
0
0
USD
3.3K
USD
24
99%
3 264
75%
27%
1.24
0.67
USD
23%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.