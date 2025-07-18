- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 174
Profit Trade:
1 640 (75.43%)
Loss Trade:
534 (24.56%)
Best Trade:
211.29 USD
Worst Trade:
-123.15 USD
Profitto lordo:
4 174.40 USD (11 071 258 pips)
Perdita lorda:
-2 317.56 USD (10 539 925 pips)
Vincite massime consecutive:
75 (91.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
390.94 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
41.51%
Massimo carico di deposito:
14.70%
Ultimo trade:
0 minuti fa
Trade a settimana:
2016
Tempo di attesa medio:
50 minuti
Fattore di recupero:
4.74
Long Trade:
763 (35.10%)
Short Trade:
1 411 (64.90%)
Fattore di profitto:
1.80
Profitto previsto:
0.85 USD
Profitto medio:
2.55 USD
Perdita media:
-4.34 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-16.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-269.04 USD (4)
Crescita mensile:
29.54%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
391.77 USD (16.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.73% (82.34 USD)
Per equità:
23.43% (3 154.44 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|2000
|XAUUSD+
|174
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|1.7K
|XAUUSD+
|173
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|519K
|XAUUSD+
|13K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +211.29 USD
Worst Trade: -123 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +91.69 USD
Massima perdita consecutiva: -16.59 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 2
DVG Always Buy 03
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
53%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
11
99%
2 174
75%
42%
1.80
0.85
USD
USD
23%
1:500