Keuk Pil Pae

DVG Always Buy 03

Keuk Pil Pae
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 53%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 174
Profit Trade:
1 640 (75.43%)
Loss Trade:
534 (24.56%)
Best Trade:
211.29 USD
Worst Trade:
-123.15 USD
Profitto lordo:
4 174.40 USD (11 071 258 pips)
Perdita lorda:
-2 317.56 USD (10 539 925 pips)
Vincite massime consecutive:
75 (91.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
390.94 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
41.51%
Massimo carico di deposito:
14.70%
Ultimo trade:
0 minuti fa
Trade a settimana:
2016
Tempo di attesa medio:
50 minuti
Fattore di recupero:
4.74
Long Trade:
763 (35.10%)
Short Trade:
1 411 (64.90%)
Fattore di profitto:
1.80
Profitto previsto:
0.85 USD
Profitto medio:
2.55 USD
Perdita media:
-4.34 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-16.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-269.04 USD (4)
Crescita mensile:
29.54%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
391.77 USD (16.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.73% (82.34 USD)
Per equità:
23.43% (3 154.44 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 2000
XAUUSD+ 174
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 1.7K
XAUUSD+ 173
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 519K
XAUUSD+ 13K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +211.29 USD
Worst Trade: -123 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +91.69 USD
Massima perdita consecutiva: -16.59 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
DVG Always Buy 03
Non ci sono recensioni
2025.09.26 09:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.25 03:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.23 13:08
80% of trades performed within 3 days. This comprises 4.41% of days out of the 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 03:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 01:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 12:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 11:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 14:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 17:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 17:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 07:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 16:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.21 15:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 11:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.18 10:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.18 09:19
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.18 06:12
Share of trading days is too low
2025.07.18 06:12
Share of days for 80% of trades is too low
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
DVG Always Buy 03
30USD al mese
53%
0
0
USD
15K
USD
11
99%
2 174
75%
42%
1.80
0.85
USD
23%
1:500
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.