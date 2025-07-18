SinyallerBölümler
DVG Always Buy 03
Keuk Pil Pae

DVG Always Buy 03

Keuk Pil Pae
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 55%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 424
Kârla kapanan işlemler:
1 814 (74.83%)
Zararla kapanan işlemler:
610 (25.17%)
En iyi işlem:
211.29 USD
En kötü işlem:
-123.15 USD
Brüt kâr:
4 424.20 USD (12 124 257 pips)
Brüt zarar:
-2 407.07 USD (11 308 577 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
75 (91.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
390.94 USD (7)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
41.51%
Maks. mevduat yükü:
14.70%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
2256
Ort. tutma süresi:
52 dakika
Düzelme faktörü:
5.15
Alış işlemleri:
866 (35.73%)
Satış işlemleri:
1 558 (64.27%)
Kâr faktörü:
1.84
Beklenen getiri:
0.83 USD
Ortalama kâr:
2.44 USD
Ortalama zarar:
-3.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-16.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-269.04 USD (4)
Aylık büyüme:
30.86%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 USD
Maksimum:
391.77 USD (16.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.73% (82.34 USD)
Varlığa göre:
23.43% (3 154.44 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 2250
XAUUSD+ 174
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 1.8K
XAUUSD+ 173
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 803K
XAUUSD+ 13K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +211.29 USD
En kötü işlem: -123 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +91.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.59 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
2025.09.26 09:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.25 03:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.23 13:08
80% of trades performed within 3 days. This comprises 4.41% of days out of the 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 03:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 01:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 12:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 11:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 14:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 17:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 17:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 07:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 16:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.21 15:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 11:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.18 10:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.18 09:19
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.18 06:12
Share of trading days is too low
2025.07.18 06:12
Share of days for 80% of trades is too low
