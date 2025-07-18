- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
3 264
利益トレード:
2 477 (75.88%)
損失トレード:
787 (24.11%)
ベストトレード:
708.96 USD
最悪のトレード:
-249.04 USD
総利益:
11 079.61 USD (12 998 793 pips)
総損失:
-8 903.63 USD (14 465 847 pips)
最大連続の勝ち:
75 (91.69 USD)
最大連続利益:
708.96 USD (1)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
26.58%
最大入金額:
14.70%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
63
平均保有時間:
49 分
リカバリーファクター:
0.95
長いトレード:
1 424 (43.63%)
短いトレード:
1 840 (56.37%)
プロフィットファクター:
1.24
期待されたペイオフ:
0.67 USD
平均利益:
4.47 USD
平均損失:
-11.31 USD
最大連続の負け:
37 (-2 240.03 USD)
最大連続損失:
-2 240.03 USD (37)
月間成長:
9.82%
年間予想:
119.10%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
120.34 USD
最大の:
2 281.43 USD (72.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.85% (2 281.43 USD)
エクイティによる:
23.43% (3 154.44 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|2470
|XAUUSD+
|794
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|-292
|XAUUSD+
|2.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|-1.5M
|XAUUSD+
|42K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +708.96 USD
最悪のトレード: -249 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 37
最大連続利益: +91.69 USD
最大連続損失: -2 240.03 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
DVG Always Buy 03
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
65%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
24
99%
3 264
75%
27%
1.24
0.67
USD
USD
23%
1:500