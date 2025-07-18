SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / DVG Always Buy 03
Keuk Pil Pae

DVG Always Buy 03

Keuk Pil Pae
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 50%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 851
Bénéfice trades:
1 421 (76.76%)
Perte trades:
430 (23.23%)
Meilleure transaction:
211.29 USD
Pire transaction:
-123.15 USD
Bénéfice brut:
3 538.17 USD (9 066 211 pips)
Perte brute:
-1 960.71 USD (8 035 789 pips)
Gains consécutifs maximales:
75 (91.69 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
390.94 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
40.43%
Charge de dépôt maximale:
14.70%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
1694
Temps de détention moyen:
47 minutes
Facteur de récupération:
4.03
Longs trades:
639 (34.52%)
Courts trades:
1 212 (65.48%)
Facteur de profit:
1.80
Rendement attendu:
0.85 USD
Bénéfice moyen:
2.49 USD
Perte moyenne:
-4.56 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-16.59 USD)
Perte consécutive maximale:
-269.04 USD (4)
Croissance mensuelle:
27.79%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.03 USD
Maximal:
391.77 USD (16.04%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.73% (82.34 USD)
Par fonds propres:
23.43% (3 154.44 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 1677
XAUUSD+ 174
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 1.4K
XAUUSD+ 173
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 1M
XAUUSD+ 13K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +211.29 USD
Pire transaction: -123 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +91.69 USD
Perte consécutive maximale: -16.59 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
DVG Always Buy 03
Aucun avis
2025.09.25 03:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.23 13:08
80% of trades performed within 3 days. This comprises 4.41% of days out of the 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 03:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 01:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 12:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 11:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 14:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 17:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 17:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 07:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 16:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.21 15:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 11:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.18 10:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.18 09:19
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.18 06:12
Share of trading days is too low
2025.07.18 06:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.18 06:12
High risk of negative slippage when copying deals
