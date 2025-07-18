СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / DVG Always Buy 03
Keuk Pil Pae

DVG Always Buy 03

Keuk Pil Pae
0 отзывов
Надежность
23 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 64%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 253
Прибыльных трейдов:
2 466 (75.80%)
Убыточных трейдов:
787 (24.19%)
Лучший трейд:
708.96 USD
Худший трейд:
-249.04 USD
Общая прибыль:
11 050.85 USD (12 995 890 pips)
Общий убыток:
-8 903.30 USD (14 465 847 pips)
Макс. серия выигрышей:
75 (91.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
708.96 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
26.58%
Макс. загрузка депозита:
14.70%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
57
Ср. время удержания:
49 минут
Фактор восстановления:
0.94
Длинных трейдов:
1 413 (43.44%)
Коротких трейдов:
1 840 (56.56%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
0.66 USD
Средняя прибыль:
4.48 USD
Средний убыток:
-11.31 USD
Макс. серия проигрышей:
37 (-2 240.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 240.03 USD (37)
Прирост в месяц:
8.87%
Годовой прогноз:
107.59%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
120.34 USD
Максимальная:
2 281.43 USD (72.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.85% (2 281.43 USD)
По эквити:
23.43% (3 154.44 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 2470
XAUUSD+ 783
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD -292
XAUUSD+ 2.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD -1.5M
XAUUSD+ 39K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +708.96 USD
Худший трейд: -249 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 37
Макс. прибыль в серии: +91.69 USD
Макс. убыток в серии: -2 240.03 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
DVG Always Buy 03
Нет отзывов
2025.12.19 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 06:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 11:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 19:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 01:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 13:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 02:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.26 09:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.25 03:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.23 13:08
80% of trades performed within 3 days. This comprises 4.41% of days out of the 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 03:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 01:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 12:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 11:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 14:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 17:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 17:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
