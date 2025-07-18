- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
3 253
Прибыльных трейдов:
2 466 (75.80%)
Убыточных трейдов:
787 (24.19%)
Лучший трейд:
708.96 USD
Худший трейд:
-249.04 USD
Общая прибыль:
11 050.85 USD (12 995 890 pips)
Общий убыток:
-8 903.30 USD (14 465 847 pips)
Макс. серия выигрышей:
75 (91.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
708.96 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
26.58%
Макс. загрузка депозита:
14.70%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
57
Ср. время удержания:
49 минут
Фактор восстановления:
0.94
Длинных трейдов:
1 413 (43.44%)
Коротких трейдов:
1 840 (56.56%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
0.66 USD
Средняя прибыль:
4.48 USD
Средний убыток:
-11.31 USD
Макс. серия проигрышей:
37 (-2 240.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 240.03 USD (37)
Прирост в месяц:
8.87%
Годовой прогноз:
107.59%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
120.34 USD
Максимальная:
2 281.43 USD (72.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.85% (2 281.43 USD)
По эквити:
23.43% (3 154.44 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|2470
|XAUUSD+
|783
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|-292
|XAUUSD+
|2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-1.5M
|XAUUSD+
|39K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +708.96 USD
Худший трейд: -249 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 37
Макс. прибыль в серии: +91.69 USD
Макс. убыток в серии: -2 240.03 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
DVG Always Buy 03
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
64%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
23
99%
3 253
75%
27%
1.24
0.66
USD
USD
23%
1:500