Trades insgesamt:
3 264
Gewinntrades:
2 477 (75.88%)
Verlusttrades:
787 (24.11%)
Bester Trade:
708.96 USD
Schlechtester Trade:
-249.04 USD
Bruttoprofit:
11 079.61 USD (12 998 793 pips)
Bruttoverlust:
-8 903.63 USD (14 465 847 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
75 (91.69 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
708.96 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
26.58%
Max deposit load:
14.70%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
63
Durchschn. Haltezeit:
49 Minuten
Erholungsfaktor:
0.95
Long-Positionen:
1 424 (43.63%)
Short-Positionen:
1 840 (56.37%)
Profit-Faktor:
1.24
Mathematische Gewinnerwartung:
0.67 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.47 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.31 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
37 (-2 240.03 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 240.03 USD (37)
Wachstum pro Monat :
9.82%
Jahresprognose:
119.10%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
120.34 USD
Maximaler:
2 281.43 USD (72.17%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.85% (2 281.43 USD)
Kapital:
23.43% (3 154.44 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|2470
|XAUUSD+
|794
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|-292
|XAUUSD+
|2.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|-1.5M
|XAUUSD+
|42K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
Bester Trade: +708.96 USD
Schlechtester Trade: -249 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 37
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +91.69 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 240.03 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
DVG Always Buy 03
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
65%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
24
99%
3 264
75%
27%
1.24
0.67
USD
USD
23%
1:500