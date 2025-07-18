SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / DVG Always Buy 03
Keuk Pil Pae

DVG Always Buy 03

Keuk Pil Pae
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
24 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 65%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3 264
Gewinntrades:
2 477 (75.88%)
Verlusttrades:
787 (24.11%)
Bester Trade:
708.96 USD
Schlechtester Trade:
-249.04 USD
Bruttoprofit:
11 079.61 USD (12 998 793 pips)
Bruttoverlust:
-8 903.63 USD (14 465 847 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
75 (91.69 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
708.96 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
26.58%
Max deposit load:
14.70%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
63
Durchschn. Haltezeit:
49 Minuten
Erholungsfaktor:
0.95
Long-Positionen:
1 424 (43.63%)
Short-Positionen:
1 840 (56.37%)
Profit-Faktor:
1.24
Mathematische Gewinnerwartung:
0.67 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.47 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.31 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
37 (-2 240.03 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 240.03 USD (37)
Wachstum pro Monat :
9.82%
Jahresprognose:
119.10%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
120.34 USD
Maximaler:
2 281.43 USD (72.17%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.85% (2 281.43 USD)
Kapital:
23.43% (3 154.44 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 2470
XAUUSD+ 794
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD -292
XAUUSD+ 2.5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD -1.5M
XAUUSD+ 42K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +708.96 USD
Schlechtester Trade: -249 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 37
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +91.69 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 240.03 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
DVG Always Buy 03
Keine Bewertungen
2025.12.19 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 06:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 11:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 19:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 01:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 13:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 02:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.26 09:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.25 03:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.23 13:08
80% of trades performed within 3 days. This comprises 4.41% of days out of the 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 03:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 01:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 12:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 11:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 14:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 17:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 17:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
DVG Always Buy 03
30 USD pro Monat
65%
0
0
USD
3.3K
USD
24
99%
3 264
75%
27%
1.24
0.67
USD
23%
1:500
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.