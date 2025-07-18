- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
3 264
Negociações com lucro:
2 477 (75.88%)
Negociações com perda:
787 (24.11%)
Melhor negociação:
708.96 USD
Pior negociação:
-249.04 USD
Lucro bruto:
11 079.61 USD (12 998 793 pips)
Perda bruta:
-8 903.63 USD (14 465 847 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
75 (91.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
708.96 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
26.58%
Depósito máximo carregado:
14.70%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
63
Tempo médio de espera:
49 minutos
Fator de recuperação:
0.95
Negociações longas:
1 424 (43.63%)
Negociações curtas:
1 840 (56.37%)
Fator de lucro:
1.24
Valor esperado:
0.67 USD
Lucro médio:
4.47 USD
Perda média:
-11.31 USD
Máximo de perdas consecutivas:
37 (-2 240.03 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 240.03 USD (37)
Crescimento mensal:
9.82%
Previsão anual:
119.10%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
120.34 USD
Máximo:
2 281.43 USD (72.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.85% (2 281.43 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.43% (3 154.44 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|2470
|XAUUSD+
|794
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|-292
|XAUUSD+
|2.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|-1.5M
|XAUUSD+
|42K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +708.96 USD
Pior negociação: -249 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 37
Máximo lucro consecutivo: +91.69 USD
Máxima perda consecutiva: -2 240.03 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
DVG Always Buy 03
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
65%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
24
99%
3 264
75%
27%
1.24
0.67
USD
USD
23%
1:500