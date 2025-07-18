SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / DVG Always Buy 03
Keuk Pil Pae

DVG Always Buy 03

Keuk Pil Pae
0 comentários
Confiabilidade
24 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 65%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3 264
Negociações com lucro:
2 477 (75.88%)
Negociações com perda:
787 (24.11%)
Melhor negociação:
708.96 USD
Pior negociação:
-249.04 USD
Lucro bruto:
11 079.61 USD (12 998 793 pips)
Perda bruta:
-8 903.63 USD (14 465 847 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
75 (91.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
708.96 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
26.58%
Depósito máximo carregado:
14.70%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
63
Tempo médio de espera:
49 minutos
Fator de recuperação:
0.95
Negociações longas:
1 424 (43.63%)
Negociações curtas:
1 840 (56.37%)
Fator de lucro:
1.24
Valor esperado:
0.67 USD
Lucro médio:
4.47 USD
Perda média:
-11.31 USD
Máximo de perdas consecutivas:
37 (-2 240.03 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 240.03 USD (37)
Crescimento mensal:
9.82%
Previsão anual:
119.10%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
120.34 USD
Máximo:
2 281.43 USD (72.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.85% (2 281.43 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.43% (3 154.44 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 2470
XAUUSD+ 794
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD -292
XAUUSD+ 2.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD -1.5M
XAUUSD+ 42K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +708.96 USD
Pior negociação: -249 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 37
Máximo lucro consecutivo: +91.69 USD
Máxima perda consecutiva: -2 240.03 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
DVG Always Buy 03
Sem comentários
2025.12.19 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 06:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 11:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 19:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 01:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 13:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 02:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.26 09:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.25 03:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.23 13:08
80% of trades performed within 3 days. This comprises 4.41% of days out of the 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 03:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 01:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 12:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 11:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 14:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 17:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 17:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
