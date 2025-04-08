信号部分
信号 / MetaTrader 4 / SKYLINE CNT
Andy Halim

SKYLINE CNT

Andy Halim
0条评论
可靠性
43
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 96%
FBS-Real-2
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 459
盈利交易:
2 031 (82.59%)
亏损交易:
428 (17.41%)
最好交易:
17 630.00 USD
最差交易:
-4 431.28 USD
毛利:
325 295.45 USD (267 843 pips)
毛利亏损:
-162 705.43 USD (274 706 pips)
最大连续赢利:
51 (2 090.62 USD)
最大连续盈利:
69 894.62 USD (18)
夏普比率:
0.08
交易活动:
99.12%
最大入金加载:
5.69%
最近交易:
40 几分钟前
每周交易:
210
平均持有时间:
1 一天
采收率:
8.23
长期交易:
1 332 (54.17%)
短期交易:
1 127 (45.83%)
利润因子:
2.00
预期回报:
66.12 USD
平均利润:
160.17 USD
平均损失:
-380.15 USD
最大连续失误:
12 (-2 494.87 USD)
最大连续亏损:
-19 761.00 USD (7)
每月增长:
4.19%
年度预测:
50.79%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
19 761.00 USD (11.60%)
相对跌幅:
结余:
6.11% (19 761.00 USD)
净值:
21.99% (71 086.72 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPAUD 907
GBPUSD 532
XAUUSD 459
EURUSD 400
EURGBP 143
archived 18
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPAUD 32K
GBPUSD 24K
XAUUSD 17K
EURUSD 14K
EURGBP 5.7K
archived 70K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPAUD -5.6K
GBPUSD -11K
XAUUSD 9.3K
EURUSD -866
EURGBP 1.5K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +17 630.00 USD
最差交易: -4 431 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +2 090.62 USD
最大连续亏损: -2 494.87 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

OANDA-Japan Live
0.00 × 14
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 17
UAG-Live
0.00 × 2
GKFX-Live-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 7
STOUK-Real
0.00 × 2
GDMFX-Live
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 18
FTT-Live2
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 5
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
ICMCapital-Real
0.00 × 2
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 1
RistonCapital-Real
0.00 × 1
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
FXCC1-Live
0.00 × 3
CMCMarkets1-Live
0.00 × 8
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
Exness-Real5
0.00 × 12
Youtradefx-Real
0.00 × 5
377 更多...
没有评论
2025.12.22 00:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.09 13:07
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.01 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 13:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 14 days
2025.11.12 16:21
No swaps are charged on the signal account
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.09 16:35
No swaps are charged on the signal account
2025.10.07 08:36
No swaps are charged
2025.10.07 08:36
No swaps are charged
2025.09.30 13:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 16:18
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
