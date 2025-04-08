- 成长
交易:
2 459
盈利交易:
2 031 (82.59%)
亏损交易:
428 (17.41%)
最好交易:
17 630.00 USD
最差交易:
-4 431.28 USD
毛利:
325 295.45 USD (267 843 pips)
毛利亏损:
-162 705.43 USD (274 706 pips)
最大连续赢利:
51 (2 090.62 USD)
最大连续盈利:
69 894.62 USD (18)
夏普比率:
0.08
交易活动:
99.12%
最大入金加载:
5.69%
最近交易:
40 几分钟前
每周交易:
210
平均持有时间:
1 一天
采收率:
8.23
长期交易:
1 332 (54.17%)
短期交易:
1 127 (45.83%)
利润因子:
2.00
预期回报:
66.12 USD
平均利润:
160.17 USD
平均损失:
-380.15 USD
最大连续失误:
12 (-2 494.87 USD)
最大连续亏损:
-19 761.00 USD (7)
每月增长:
4.19%
年度预测:
50.79%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
19 761.00 USD (11.60%)
相对跌幅:
结余:
6.11% (19 761.00 USD)
净值:
21.99% (71 086.72 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|907
|GBPUSD
|532
|XAUUSD
|459
|EURUSD
|400
|EURGBP
|143
|archived
|18
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPAUD
|32K
|GBPUSD
|24K
|XAUUSD
|17K
|EURUSD
|14K
|EURGBP
|5.7K
|archived
|70K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPAUD
|-5.6K
|GBPUSD
|-11K
|XAUUSD
|9.3K
|EURUSD
|-866
|EURGBP
|1.5K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +17 630.00 USD
最差交易: -4 431 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +2 090.62 USD
最大连续亏损: -2 494.87 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
|
UAG-Live
|0.00 × 2
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 7
|
STOUK-Real
|0.00 × 2
|
GDMFX-Live
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 18
|
FTT-Live2
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 6
|
FXCC1-Live
|0.00 × 3
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 8
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
Exness-Real5
|0.00 × 12
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 5
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
96%
0
0
USD
USD
704K
USD
USD
43
99%
2 459
82%
99%
1.99
66.12
USD
USD
22%
1:500