Andy Halim

SkyLine

Andy Halim
0 inceleme
Güvenilirlik
30 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 67%
FBS-Real-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
958
Kârla kapanan işlemler:
786 (82.04%)
Zararla kapanan işlemler:
172 (17.95%)
En iyi işlem:
17 630.00 USD
En kötü işlem:
-4 431.28 USD
Brüt kâr:
184 715.87 USD (90 162 pips)
Brüt zarar:
-75 132.94 USD (98 443 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (1 550.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
69 894.62 USD (18)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.32%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
118
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
5.55
Alış işlemleri:
517 (53.97%)
Satış işlemleri:
441 (46.03%)
Kâr faktörü:
2.46
Beklenen getiri:
114.39 USD
Ortalama kâr:
235.01 USD
Ortalama zarar:
-436.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-17 414.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19 761.00 USD (7)
Aylık büyüme:
7.20%
Yıllık tahmin:
88.90%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
19 761.00 USD (11.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.11% (19 761.00 USD)
Varlığa göre:
21.99% (71 086.72 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD 372
GBPUSD 267
EURUSD 239
EURGBP 62
archived 18
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD 14K
GBPUSD 13K
EURUSD 9.8K
EURGBP 2.9K
archived 70K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD -1.9K
GBPUSD -8.2K
EURUSD 744
EURGBP 1.1K
archived 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17 630.00 USD
En kötü işlem: -4 431 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +1 550.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -17 414.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OANDA-Japan Live
0.00 × 14
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 17
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 17
GDMFX-Live
0.00 × 7
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 2
VTMarkets-Live
0.00 × 4
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
FXCC-Live
0.00 × 5
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 8
UAG-Live
0.00 × 2
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 1
RistonCapital-Real
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 2
ICMCapital-Real
0.00 × 2
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
STOUK-Real
0.00 × 2
XMGlobal-Real 29
0.00 × 1
GKFX-Live-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
371 daha fazla...
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.