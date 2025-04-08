Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OANDA-Japan Live 0.00 × 14 OracleFinanceInternational-Live 0.00 × 17 TMGM.TradeMax-Live8 0.00 × 17 GDMFX-Live 0.00 × 7 EquitiGroup-Live 2 0.00 × 2 VTMarkets-Live 0.00 × 4 AdvancedMarkets-Live 0.00 × 6 FXCC-Live 0.00 × 5 ACYSecurities-Live 0.00 × 5 XMGlobal-Real 27 0.00 × 1 Alpari-Trade 0.00 × 1 CMCMarkets1-Live 0.00 × 8 UAG-Live 0.00 × 2 FXCM-GBPReal01 0.00 × 1 TradersDomainFX-Real 0.00 × 1 VARIANSE-Main 0.00 × 1 RistonCapital-Real 0.00 × 1 AnzoCapital-Live 0.00 × 1 JFD-Live02 0.00 × 2 ICMCapital-Real 0.00 × 2 ConvergenceHKGroup-Live 0.00 × 1 STOUK-Real 0.00 × 2 XMGlobal-Real 29 0.00 × 1 GKFX-Live-5 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 1 371 daha fazla...