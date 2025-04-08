- Büyüme
İşlemler:
958
Kârla kapanan işlemler:
786 (82.04%)
Zararla kapanan işlemler:
172 (17.95%)
En iyi işlem:
17 630.00 USD
En kötü işlem:
-4 431.28 USD
Brüt kâr:
184 715.87 USD (90 162 pips)
Brüt zarar:
-75 132.94 USD (98 443 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (1 550.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
69 894.62 USD (18)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.32%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
118
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
5.55
Alış işlemleri:
517 (53.97%)
Satış işlemleri:
441 (46.03%)
Kâr faktörü:
2.46
Beklenen getiri:
114.39 USD
Ortalama kâr:
235.01 USD
Ortalama zarar:
-436.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-17 414.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19 761.00 USD (7)
Aylık büyüme:
7.20%
Yıllık tahmin:
88.90%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
19 761.00 USD (11.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.11% (19 761.00 USD)
Varlığa göre:
21.99% (71 086.72 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|372
|GBPUSD
|267
|EURUSD
|239
|EURGBP
|62
|archived
|18
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPAUD
|14K
|GBPUSD
|13K
|EURUSD
|9.8K
|EURGBP
|2.9K
|archived
|70K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPAUD
|-1.9K
|GBPUSD
|-8.2K
|EURUSD
|744
|EURGBP
|1.1K
|archived
|0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17 630.00 USD
En kötü işlem: -4 431 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +1 550.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -17 414.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 17
GDMFX-Live
|0.00 × 7
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 2
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 6
FXCC-Live
|0.00 × 5
ACYSecurities-Live
|0.00 × 5
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
Alpari-Trade
|0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 8
UAG-Live
|0.00 × 2
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
JFD-Live02
|0.00 × 2
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
STOUK-Real
|0.00 × 2
XMGlobal-Real 29
|0.00 × 1
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
