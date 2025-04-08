СигналыРазделы
SKYLINE CNT

Andy Halim
0 отзывов
Надежность
43 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 96%
FBS-Real-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 457
Прибыльных трейдов:
2 029 (82.58%)
Убыточных трейдов:
428 (17.42%)
Лучший трейд:
17 630.00 USD
Худший трейд:
-4 431.28 USD
Общая прибыль:
325 108.55 USD (267 221 pips)
Общий убыток:
-162 705.43 USD (274 706 pips)
Макс. серия выигрышей:
51 (2 090.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
69 894.62 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
98.08%
Макс. загрузка депозита:
5.69%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
253
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
8.22
Длинных трейдов:
1 330 (54.13%)
Коротких трейдов:
1 127 (45.87%)
Профит фактор:
2.00
Мат. ожидание:
66.10 USD
Средняя прибыль:
160.23 USD
Средний убыток:
-380.15 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-2 494.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-19 761.00 USD (7)
Прирост в месяц:
4.16%
Годовой прогноз:
50.46%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
19 761.00 USD (11.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.11% (19 761.00 USD)
По эквити:
21.99% (71 086.72 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPAUD 907
GBPUSD 532
XAUUSD 457
EURUSD 400
EURGBP 143
archived 18
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPAUD 32K
GBPUSD 24K
XAUUSD 17K
EURUSD 14K
EURGBP 5.7K
archived 70K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPAUD -5.6K
GBPUSD -11K
XAUUSD 8.6K
EURUSD -866
EURGBP 1.5K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +17 630.00 USD
Худший трейд: -4 431 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +2 090.62 USD
Макс. убыток в серии: -2 494.87 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

OANDA-Japan Live
0.00 × 14
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 17
UAG-Live
0.00 × 2
GKFX-Live-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 7
STOUK-Real
0.00 × 2
GDMFX-Live
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 18
FTT-Live2
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 5
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
ICMCapital-Real
0.00 × 2
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 1
RistonCapital-Real
0.00 × 1
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
FXCC1-Live
0.00 × 3
CMCMarkets1-Live
0.00 × 8
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
Exness-Real5
0.00 × 12
Youtradefx-Real
0.00 × 5
еще 377...
Нет отзывов
2025.12.22 00:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.09 13:07
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.01 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 13:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 14 days
2025.11.12 16:21
No swaps are charged on the signal account
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.09 16:35
No swaps are charged on the signal account
2025.10.07 08:36
No swaps are charged
2025.10.07 08:36
No swaps are charged
2025.09.30 13:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 16:18
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.