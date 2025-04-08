- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 457
Прибыльных трейдов:
2 029 (82.58%)
Убыточных трейдов:
428 (17.42%)
Лучший трейд:
17 630.00 USD
Худший трейд:
-4 431.28 USD
Общая прибыль:
325 108.55 USD (267 221 pips)
Общий убыток:
-162 705.43 USD (274 706 pips)
Макс. серия выигрышей:
51 (2 090.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
69 894.62 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
98.08%
Макс. загрузка депозита:
5.69%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
253
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
8.22
Длинных трейдов:
1 330 (54.13%)
Коротких трейдов:
1 127 (45.87%)
Профит фактор:
2.00
Мат. ожидание:
66.10 USD
Средняя прибыль:
160.23 USD
Средний убыток:
-380.15 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-2 494.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-19 761.00 USD (7)
Прирост в месяц:
4.16%
Годовой прогноз:
50.46%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
19 761.00 USD (11.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.11% (19 761.00 USD)
По эквити:
21.99% (71 086.72 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|907
|GBPUSD
|532
|XAUUSD
|457
|EURUSD
|400
|EURGBP
|143
|archived
|18
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPAUD
|32K
|GBPUSD
|24K
|XAUUSD
|17K
|EURUSD
|14K
|EURGBP
|5.7K
|archived
|70K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPAUD
|-5.6K
|GBPUSD
|-11K
|XAUUSD
|8.6K
|EURUSD
|-866
|EURGBP
|1.5K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +17 630.00 USD
Худший трейд: -4 431 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +2 090.62 USD
Макс. убыток в серии: -2 494.87 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
|
UAG-Live
|0.00 × 2
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 7
|
STOUK-Real
|0.00 × 2
|
GDMFX-Live
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 18
|
FTT-Live2
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 6
|
FXCC1-Live
|0.00 × 3
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 8
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
Exness-Real5
|0.00 × 12
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 5
еще 377...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
96%
0
0
USD
USD
704K
USD
USD
43
99%
2 457
82%
98%
1.99
66.10
USD
USD
22%
1:500