SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / SkyLine
Andy Halim

SkyLine

Andy Halim
0 avis
Fiabilité
30 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 66%
FBS-Real-2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
949
Bénéfice trades:
780 (82.19%)
Perte trades:
169 (17.81%)
Meilleure transaction:
17 630.00 USD
Pire transaction:
-4 431.28 USD
Bénéfice brut:
182 286.20 USD (89 116 pips)
Perte brute:
-73 139.96 USD (95 725 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (1 550.11 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
69 894.62 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.32%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
115
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
5.52
Longs trades:
508 (53.53%)
Courts trades:
441 (46.47%)
Facteur de profit:
2.49
Rendement attendu:
115.01 USD
Bénéfice moyen:
233.70 USD
Perte moyenne:
-432.78 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-17 414.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-19 761.00 USD (7)
Croissance mensuelle:
7.47%
Prévision annuelle:
90.64%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
19 761.00 USD (11.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.11% (19 761.00 USD)
Par fonds propres:
21.99% (71 086.72 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD 370
GBPUSD 260
EURUSD 239
EURGBP 62
archived 18
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD 14K
GBPUSD 13K
EURUSD 9.8K
EURGBP 2.9K
archived 70K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD -2K
GBPUSD -6.4K
EURUSD 744
EURGBP 1.1K
archived 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +17 630.00 USD
Pire transaction: -4 431 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +1 550.11 USD
Perte consécutive maximale: -17 414.30 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OANDA-Japan Live
0.00 × 14
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 17
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 17
GDMFX-Live
0.00 × 7
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 2
VTMarkets-Live
0.00 × 4
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
FXCC-Live
0.00 × 5
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 8
UAG-Live
0.00 × 2
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 1
RistonCapital-Real
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 2
ICMCapital-Real
0.00 × 2
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
STOUK-Real
0.00 × 2
XMGlobal-Real 29
0.00 × 1
GKFX-Live-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
371 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.18 16:18
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.12 19:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.10 10:55
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.08 18:48
No swaps are charged on the signal account
2025.09.06 23:47
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.17% of days out of 189 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 23:47
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.08.28 12:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.14 11:29
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SkyLine
30 USD par mois
66%
0
0
USD
262K
USD
30
98%
949
82%
100%
2.49
115.01
USD
22%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.