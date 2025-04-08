SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / SKYLINE CNT
Andy Halim

SKYLINE CNT

Andy Halim
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
44 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 98%
FBS-Real-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 531
Gewinntrades:
2 095 (82.77%)
Verlusttrades:
436 (17.23%)
Bester Trade:
17 630.00 USD
Schlechtester Trade:
-4 431.28 USD
Bruttoprofit:
333 234.39 USD (280 736 pips)
Bruttoverlust:
-165 899.99 USD (284 569 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
51 (2 090.62 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
69 894.62 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
99.12%
Max deposit load:
5.69%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
216
Durchschn. Haltezeit:
24 Stunden
Erholungsfaktor:
8.47
Long-Positionen:
1 382 (54.60%)
Short-Positionen:
1 149 (45.40%)
Profit-Faktor:
2.01
Mathematische Gewinnerwartung:
66.11 USD
Durchschnittlicher Profit:
159.06 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-380.50 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-2 494.87 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-19 761.00 USD (7)
Wachstum pro Monat :
4.89%
Jahresprognose:
59.31%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
19 761.00 USD (11.60%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.11% (19 761.00 USD)
Kapital:
21.99% (71 086.72 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPAUD 907
GBPUSD 532
XAUUSD 531
EURUSD 400
EURGBP 143
archived 18
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPAUD 32K
GBPUSD 24K
XAUUSD 22K
EURUSD 14K
EURGBP 5.7K
archived 70K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPAUD -5.6K
GBPUSD -11K
XAUUSD 12K
EURUSD -866
EURGBP 1.5K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +17 630.00 USD
Schlechtester Trade: -4 431 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 090.62 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 494.87 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

OANDA-Japan Live
0.00 × 14
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 17
UAG-Live
0.00 × 2
GKFX-Live-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 7
STOUK-Real
0.00 × 2
GDMFX-Live
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 18
FTT-Live2
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 5
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
ICMCapital-Real
0.00 × 2
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 1
RistonCapital-Real
0.00 × 1
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
FXCC1-Live
0.00 × 3
CMCMarkets1-Live
0.00 × 8
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
Exness-Real5
0.00 × 12
Youtradefx-Real
0.00 × 5
noch 377 ...
Keine Bewertungen
2025.12.22 00:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.09 13:07
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.01 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 13:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 14 days
2025.11.12 16:21
No swaps are charged on the signal account
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.09 16:35
No swaps are charged on the signal account
2025.10.07 08:36
No swaps are charged
2025.10.07 08:36
No swaps are charged
2025.09.30 13:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 16:18
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
