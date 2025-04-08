- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 498
Negociações com lucro:
2 068 (82.78%)
Negociações com perda:
430 (17.21%)
Melhor negociação:
17 630.00 USD
Pior negociação:
-4 431.28 USD
Lucro bruto:
326 681.75 USD (272 069 pips)
Perda bruta:
-162 956.53 USD (275 542 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
51 (2 090.62 USD)
Máximo lucro consecutivo:
69 894.62 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
99.12%
Depósito máximo carregado:
5.69%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
224
Tempo médio de espera:
24 horas
Fator de recuperação:
8.29
Negociações longas:
1 371 (54.88%)
Negociações curtas:
1 127 (45.12%)
Fator de lucro:
2.00
Valor esperado:
65.54 USD
Lucro médio:
157.97 USD
Perda média:
-378.97 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-2 494.87 USD)
Máxima perda consecutiva:
-19 761.00 USD (7)
Crescimento mensal:
4.35%
Previsão anual:
52.83%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
19 761.00 USD (11.60%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.11% (19 761.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.99% (71 086.72 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|907
|GBPUSD
|532
|XAUUSD
|498
|EURUSD
|400
|EURGBP
|143
|archived
|18
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPAUD
|32K
|GBPUSD
|24K
|XAUUSD
|18K
|EURUSD
|14K
|EURGBP
|5.7K
|archived
|70K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPAUD
|-5.6K
|GBPUSD
|-11K
|XAUUSD
|13K
|EURUSD
|-866
|EURGBP
|1.5K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +17 630.00 USD
Pior negociação: -4 431 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +2 090.62 USD
Máxima perda consecutiva: -2 494.87 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
|
UAG-Live
|0.00 × 2
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 7
|
STOUK-Real
|0.00 × 2
|
GDMFX-Live
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 18
|
FTT-Live2
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 6
|
FXCC1-Live
|0.00 × 3
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 8
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
Exness-Real5
|0.00 × 12
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 5
Sem comentários
