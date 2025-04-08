SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / SKYLINE CNT
Andy Halim

SKYLINE CNT

Andy Halim
0 comentários
Confiabilidade
43 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 97%
FBS-Real-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 498
Negociações com lucro:
2 068 (82.78%)
Negociações com perda:
430 (17.21%)
Melhor negociação:
17 630.00 USD
Pior negociação:
-4 431.28 USD
Lucro bruto:
326 681.75 USD (272 069 pips)
Perda bruta:
-162 956.53 USD (275 542 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
51 (2 090.62 USD)
Máximo lucro consecutivo:
69 894.62 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
99.12%
Depósito máximo carregado:
5.69%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
224
Tempo médio de espera:
24 horas
Fator de recuperação:
8.29
Negociações longas:
1 371 (54.88%)
Negociações curtas:
1 127 (45.12%)
Fator de lucro:
2.00
Valor esperado:
65.54 USD
Lucro médio:
157.97 USD
Perda média:
-378.97 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-2 494.87 USD)
Máxima perda consecutiva:
-19 761.00 USD (7)
Crescimento mensal:
4.35%
Previsão anual:
52.83%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
19 761.00 USD (11.60%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.11% (19 761.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.99% (71 086.72 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPAUD 907
GBPUSD 532
XAUUSD 498
EURUSD 400
EURGBP 143
archived 18
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPAUD 32K
GBPUSD 24K
XAUUSD 18K
EURUSD 14K
EURGBP 5.7K
archived 70K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPAUD -5.6K
GBPUSD -11K
XAUUSD 13K
EURUSD -866
EURGBP 1.5K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +17 630.00 USD
Pior negociação: -4 431 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +2 090.62 USD
Máxima perda consecutiva: -2 494.87 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

OANDA-Japan Live
0.00 × 14
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 17
UAG-Live
0.00 × 2
GKFX-Live-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 7
STOUK-Real
0.00 × 2
GDMFX-Live
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 18
FTT-Live2
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 5
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
ICMCapital-Real
0.00 × 2
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 1
RistonCapital-Real
0.00 × 1
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
FXCC1-Live
0.00 × 3
CMCMarkets1-Live
0.00 × 8
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
Exness-Real5
0.00 × 12
Youtradefx-Real
0.00 × 5
377 mais ...
Sem comentários
2025.12.22 00:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.09 13:07
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.01 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 13:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 14 days
2025.11.12 16:21
No swaps are charged on the signal account
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.09 16:35
No swaps are charged on the signal account
2025.10.07 08:36
No swaps are charged
2025.10.07 08:36
No swaps are charged
2025.09.30 13:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 16:18
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
