Trade:
958
Profit Trade:
786 (82.04%)
Loss Trade:
172 (17.95%)
Best Trade:
17 630.00 USD
Worst Trade:
-4 431.28 USD
Profitto lordo:
184 715.87 USD (90 162 pips)
Perdita lorda:
-75 132.94 USD (98 443 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (1 550.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
69 894.62 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.32%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
118
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
5.55
Long Trade:
517 (53.97%)
Short Trade:
441 (46.03%)
Fattore di profitto:
2.46
Profitto previsto:
114.39 USD
Profitto medio:
235.01 USD
Perdita media:
-436.82 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-17 414.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19 761.00 USD (7)
Crescita mensile:
7.38%
Previsione annuale:
92.70%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
19 761.00 USD (11.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.11% (19 761.00 USD)
Per equità:
21.99% (71 086.72 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|372
|GBPUSD
|267
|EURUSD
|239
|EURGBP
|62
|archived
|18
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|14K
|GBPUSD
|13K
|EURUSD
|9.8K
|EURGBP
|2.9K
|archived
|70K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|-1.9K
|GBPUSD
|-8.2K
|EURUSD
|744
|EURGBP
|1.1K
|archived
|0
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 17
|
GDMFX-Live
|0.00 × 7
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 6
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 5
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 8
|
UAG-Live
|0.00 × 2
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 2
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
STOUK-Real
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 29
|0.00 × 1
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
