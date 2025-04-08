SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / SkyLine
Andy Halim

SkyLine

Andy Halim
0 recensioni
Affidabilità
30 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 67%
FBS-Real-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
958
Profit Trade:
786 (82.04%)
Loss Trade:
172 (17.95%)
Best Trade:
17 630.00 USD
Worst Trade:
-4 431.28 USD
Profitto lordo:
184 715.87 USD (90 162 pips)
Perdita lorda:
-75 132.94 USD (98 443 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (1 550.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
69 894.62 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.32%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
118
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
5.55
Long Trade:
517 (53.97%)
Short Trade:
441 (46.03%)
Fattore di profitto:
2.46
Profitto previsto:
114.39 USD
Profitto medio:
235.01 USD
Perdita media:
-436.82 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-17 414.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19 761.00 USD (7)
Crescita mensile:
7.38%
Previsione annuale:
92.70%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
19 761.00 USD (11.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.11% (19 761.00 USD)
Per equità:
21.99% (71 086.72 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 372
GBPUSD 267
EURUSD 239
EURGBP 62
archived 18
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD 14K
GBPUSD 13K
EURUSD 9.8K
EURGBP 2.9K
archived 70K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD -1.9K
GBPUSD -8.2K
EURUSD 744
EURGBP 1.1K
archived 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17 630.00 USD
Worst Trade: -4 431 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +1 550.11 USD
Massima perdita consecutiva: -17 414.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OANDA-Japan Live
0.00 × 14
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 17
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 17
GDMFX-Live
0.00 × 7
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 2
VTMarkets-Live
0.00 × 4
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
FXCC-Live
0.00 × 5
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 8
UAG-Live
0.00 × 2
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 1
RistonCapital-Real
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 2
ICMCapital-Real
0.00 × 2
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
STOUK-Real
0.00 × 2
XMGlobal-Real 29
0.00 × 1
GKFX-Live-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
371 più
Non ci sono recensioni
2025.09.18 16:18
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.12 19:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.10 10:55
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.08 18:48
No swaps are charged on the signal account
2025.09.06 23:47
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.17% of days out of 189 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 23:47
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.08.28 12:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.14 11:29
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
