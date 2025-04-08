シグナルセクション
Andy Halim

SKYLINE CNT

Andy Halim
レビュー0件
信頼性
43週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 97%
FBS-Real-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 498
利益トレード:
2 068 (82.78%)
損失トレード:
430 (17.21%)
ベストトレード:
17 630.00 USD
最悪のトレード:
-4 431.28 USD
総利益:
326 681.75 USD (272 069 pips)
総損失:
-162 956.53 USD (275 542 pips)
最大連続の勝ち:
51 (2 090.62 USD)
最大連続利益:
69 894.62 USD (18)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
99.12%
最大入金額:
5.69%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
224
平均保有時間:
24 時間
リカバリーファクター:
8.29
長いトレード:
1 371 (54.88%)
短いトレード:
1 127 (45.12%)
プロフィットファクター:
2.00
期待されたペイオフ:
65.54 USD
平均利益:
157.97 USD
平均損失:
-378.97 USD
最大連続の負け:
12 (-2 494.87 USD)
最大連続損失:
-19 761.00 USD (7)
月間成長:
4.35%
年間予想:
52.83%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
19 761.00 USD (11.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.11% (19 761.00 USD)
エクイティによる:
21.99% (71 086.72 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPAUD 907
GBPUSD 532
XAUUSD 498
EURUSD 400
EURGBP 143
archived 18
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPAUD 32K
GBPUSD 24K
XAUUSD 18K
EURUSD 14K
EURGBP 5.7K
archived 70K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPAUD -5.6K
GBPUSD -11K
XAUUSD 13K
EURUSD -866
EURGBP 1.5K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +17 630.00 USD
最悪のトレード: -4 431 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +2 090.62 USD
最大連続損失: -2 494.87 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

OANDA-Japan Live
0.00 × 14
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 17
UAG-Live
0.00 × 2
GKFX-Live-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 7
STOUK-Real
0.00 × 2
GDMFX-Live
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 18
FTT-Live2
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 5
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
ICMCapital-Real
0.00 × 2
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 1
RistonCapital-Real
0.00 × 1
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
FXCC1-Live
0.00 × 3
CMCMarkets1-Live
0.00 × 8
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
Exness-Real5
0.00 × 12
Youtradefx-Real
0.00 × 5
377 より多く...
レビューなし
2025.12.22 00:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.09 13:07
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.01 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 13:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 14 days
2025.11.12 16:21
No swaps are charged on the signal account
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.09 16:35
No swaps are charged on the signal account
2025.10.07 08:36
No swaps are charged
2025.10.07 08:36
No swaps are charged
2025.09.30 13:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 16:18
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
