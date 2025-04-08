- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 498
利益トレード:
2 068 (82.78%)
損失トレード:
430 (17.21%)
ベストトレード:
17 630.00 USD
最悪のトレード:
-4 431.28 USD
総利益:
326 681.75 USD (272 069 pips)
総損失:
-162 956.53 USD (275 542 pips)
最大連続の勝ち:
51 (2 090.62 USD)
最大連続利益:
69 894.62 USD (18)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
99.12%
最大入金額:
5.69%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
224
平均保有時間:
24 時間
リカバリーファクター:
8.29
長いトレード:
1 371 (54.88%)
短いトレード:
1 127 (45.12%)
プロフィットファクター:
2.00
期待されたペイオフ:
65.54 USD
平均利益:
157.97 USD
平均損失:
-378.97 USD
最大連続の負け:
12 (-2 494.87 USD)
最大連続損失:
-19 761.00 USD (7)
月間成長:
4.35%
年間予想:
52.83%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
19 761.00 USD (11.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.11% (19 761.00 USD)
エクイティによる:
21.99% (71 086.72 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|907
|GBPUSD
|532
|XAUUSD
|498
|EURUSD
|400
|EURGBP
|143
|archived
|18
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPAUD
|32K
|GBPUSD
|24K
|XAUUSD
|18K
|EURUSD
|14K
|EURGBP
|5.7K
|archived
|70K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPAUD
|-5.6K
|GBPUSD
|-11K
|XAUUSD
|13K
|EURUSD
|-866
|EURGBP
|1.5K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +17 630.00 USD
最悪のトレード: -4 431 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +2 090.62 USD
最大連続損失: -2 494.87 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
|
UAG-Live
|0.00 × 2
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 7
|
STOUK-Real
|0.00 × 2
|
GDMFX-Live
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 18
|
FTT-Live2
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 6
|
FXCC1-Live
|0.00 × 3
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 8
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
Exness-Real5
|0.00 × 12
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 5
