- 자본
- 축소
트레이드:
2 948
이익 거래:
2 475 (83.95%)
손실 거래:
473 (16.04%)
최고의 거래:
17 630.00 USD
최악의 거래:
-5 733.42 USD
총 수익:
384 899.54 USD (357 639 pips)
총 손실:
-199 592.04 USD (371 949 pips)
연속 최대 이익:
51 (2 090.62 USD)
연속 최대 이익:
69 894.62 USD (18)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
99.12%
최대 입금량:
5.69%
최근 거래:
6 분 전
주별 거래 수:
348
평균 유지 시간:
20 시간
회복 요인:
9.38
롱(주식매수):
1 603 (54.38%)
숏(주식차입매도):
1 345 (45.62%)
수익 요인:
1.93
기대수익:
62.86 USD
평균 이익:
155.51 USD
평균 손실:
-421.97 USD
연속 최대 손실:
12 (-2 494.87 USD)
연속 최대 손실:
-19 761.00 USD (7)
월별 성장률:
6.14%
연간 예측:
74.45%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
19 761.00 USD (11.60%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.11% (19 761.00 USD)
자본금별:
21.99% (71 086.72 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|948
|GBPAUD
|907
|GBPUSD
|532
|EURUSD
|400
|EURGBP
|143
|archived
|18
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|40K
|GBPAUD
|32K
|GBPUSD
|24K
|EURUSD
|14K
|EURGBP
|5.7K
|archived
|70K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|1.8K
|GBPAUD
|-5.6K
|GBPUSD
|-11K
|EURUSD
|-866
|EURGBP
|1.5K
|archived
|0
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +17 630.00 USD
최악의 거래: -5 733 USD
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +2 090.62 USD
연속 최대 손실: -2 494.87 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
STOUK-Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 19
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
|
FTT-Live2
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 29
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 6
|
Exness-Real18
|0.00 × 18
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 7
|
FXCC1-Live
|0.00 × 3
|
UAG-Live
|0.00 × 2
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 8
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 17
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
103%
0
0
USD
USD
711K
USD
USD
45
99%
2 948
83%
99%
1.92
62.86
USD
USD
22%
1:500