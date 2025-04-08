SeñalesSecciones
Andy Halim

SKYLINE CNT

Andy Halim
Fiabilidad
43 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 97%
FBS-Real-2
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 498
Transacciones Rentables:
2 068 (82.78%)
Transacciones Irrentables:
430 (17.21%)
Mejor transacción:
17 630.00 USD
Peor transacción:
-4 431.28 USD
Beneficio Bruto:
326 681.75 USD (272 069 pips)
Pérdidas Brutas:
-162 956.53 USD (275 542 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
51 (2 090.62 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
69 894.62 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
99.12%
Carga máxima del depósito:
5.69%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
224
Tiempo medio de espera:
24 horas
Factor de Recuperación:
8.29
Transacciones Largas:
1 371 (54.88%)
Transacciones Cortas:
1 127 (45.12%)
Factor de Beneficio:
2.00
Beneficio Esperado:
65.54 USD
Beneficio medio:
157.97 USD
Pérdidas medias:
-378.97 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-2 494.87 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-19 761.00 USD (7)
Crecimiento al mes:
4.35%
Pronóstico anual:
52.83%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
19 761.00 USD (11.60%)
Reducción relativa:
De balance:
6.11% (19 761.00 USD)
De fondos:
21.99% (71 086.72 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPAUD 907
GBPUSD 532
XAUUSD 498
EURUSD 400
EURGBP 143
archived 18
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPAUD 32K
GBPUSD 24K
XAUUSD 18K
EURUSD 14K
EURGBP 5.7K
archived 70K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPAUD -5.6K
GBPUSD -11K
XAUUSD 13K
EURUSD -866
EURGBP 1.5K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +17 630.00 USD
Peor transacción: -4 431 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +2 090.62 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 494.87 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

OANDA-Japan Live
0.00 × 14
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 17
UAG-Live
0.00 × 2
GKFX-Live-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 7
STOUK-Real
0.00 × 2
GDMFX-Live
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 18
FTT-Live2
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 5
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
ICMCapital-Real
0.00 × 2
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 1
RistonCapital-Real
0.00 × 1
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
FXCC1-Live
0.00 × 3
CMCMarkets1-Live
0.00 × 8
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
Exness-Real5
0.00 × 12
Youtradefx-Real
0.00 × 5
otros 377...
2025.12.22 00:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.09 13:07
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.01 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 13:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 14 days
2025.11.12 16:21
No swaps are charged on the signal account
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.09 16:35
No swaps are charged on the signal account
2025.10.07 08:36
No swaps are charged
2025.10.07 08:36
No swaps are charged
2025.09.30 13:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 16:18
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
