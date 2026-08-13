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PYPY: Tidal Trust II YieldMax PYPL Option Income Strategy ETF

30.50 USD 0.11 (0.36%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PYPY汇率已更改0.36%。当日，交易品种以低点30.30和高点30.59进行交易。

关注Tidal Trust II YieldMax PYPL Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PYPY股票今天的价格是多少？

Tidal Trust II YieldMax PYPL Option Income Strategy ETF股票今天的定价为30.50。它在30.30 - 30.59范围内交易，昨天的收盘价为30.39，交易量达到63。PYPY的实时价格图表显示了这些更新。

Tidal Trust II YieldMax PYPL Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？

Tidal Trust II YieldMax PYPL Option Income Strategy ETF目前的价值为30.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.39%和USD。实时查看图表以跟踪PYPY走势。

如何购买PYPY股票？

您可以以30.50的当前价格购买Tidal Trust II YieldMax PYPL Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在30.50或30.80附近，而63和0.26%显示市场活动。立即关注PYPY的实时图表更新。

如何投资PYPY股票？

投资Tidal Trust II YieldMax PYPL Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围24.21 - 32.15和当前价格30.50。许多人在以30.50或30.80下订单之前，会比较0.00%和。实时查看PYPY价格图表，了解每日变化。

Tidal Trust II YieldMax PYPL Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tidal Trust II YieldMax PYPL Option Income Strategy ETF的最高价格是32.15。在24.21 - 32.15内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tidal Trust II YieldMax PYPL Option Income Strategy ETF的绩效。

Tidal Trust II YieldMax PYPL Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？

Tidal Trust II YieldMax PYPL Option Income Strategy ETF（PYPY）的最低价格为24.21。将其与当前的30.50和24.21 - 32.15进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PYPY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PYPY股票是什么时候拆分的？

Tidal Trust II YieldMax PYPL Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.39和8.39%中可见。

日范围
30.30 30.59
年范围
24.21 32.15
前一天收盘价
30.39
开盘价
30.42
卖价
30.50
买价
30.80
最低价
30.30
最高价
30.59
交易量
63
日变化
0.36%
月变化
0.00%
6个月变化
0.33%
年变化
8.39%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%