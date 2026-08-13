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PRXV: Praxis Impact Large Cap Value ETF

36.16 USD 0.09 (0.25%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PRXV汇率已更改0.25%。当日，交易品种以低点36.14和高点36.27进行交易。

关注Praxis Impact Large Cap Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PRXV股票今天的价格是多少？

Praxis Impact Large Cap Value ETF股票今天的定价为36.16。它在36.14 - 36.27范围内交易，昨天的收盘价为36.07，交易量达到11。PRXV的实时价格图表显示了这些更新。

Praxis Impact Large Cap Value ETF股票是否支付股息？

Praxis Impact Large Cap Value ETF目前的价值为36.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.04%和USD。实时查看图表以跟踪PRXV走势。

如何购买PRXV股票？

您可以以36.16的当前价格购买Praxis Impact Large Cap Value ETF股票。订单通常设置在36.16或36.46附近，而11和-0.06%显示市场活动。立即关注PRXV的实时图表更新。

如何投资PRXV股票？

投资Praxis Impact Large Cap Value ETF需要考虑年度范围30.51 - 36.27和当前价格36.16。许多人在以36.16或36.46下订单之前，会比较2.26%和。实时查看PRXV价格图表，了解每日变化。

Praxis Impact Large Cap Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Praxis Impact Large Cap Value ETF的最高价格是36.27。在30.51 - 36.27内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Praxis Impact Large Cap Value ETF的绩效。

Praxis Impact Large Cap Value ETF股票的最低价格是多少？

Praxis Impact Large Cap Value ETF（PRXV）的最低价格为30.51。将其与当前的36.16和30.51 - 36.27进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PRXV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PRXV股票是什么时候拆分的？

Praxis Impact Large Cap Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.07和11.04%中可见。

日范围
36.14 36.27
年范围
30.51 36.27
前一天收盘价
36.07
开盘价
36.18
卖价
36.16
买价
36.46
最低价
36.14
最高价
36.27
交易量
11
日变化
0.25%
月变化
2.26%
6个月变化
10.69%
年变化
11.04%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%