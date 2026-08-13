PRXV: Praxis Impact Large Cap Value ETF
今日PRXV汇率已更改0.25%。当日，交易品种以低点36.14和高点36.27进行交易。
关注Praxis Impact Large Cap Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
PRXV股票今天的价格是多少？
Praxis Impact Large Cap Value ETF股票今天的定价为36.16。它在36.14 - 36.27范围内交易，昨天的收盘价为36.07，交易量达到11。PRXV的实时价格图表显示了这些更新。
Praxis Impact Large Cap Value ETF股票是否支付股息？
Praxis Impact Large Cap Value ETF目前的价值为36.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.04%和USD。实时查看图表以跟踪PRXV走势。
如何购买PRXV股票？
您可以以36.16的当前价格购买Praxis Impact Large Cap Value ETF股票。订单通常设置在36.16或36.46附近，而11和-0.06%显示市场活动。立即关注PRXV的实时图表更新。
如何投资PRXV股票？
投资Praxis Impact Large Cap Value ETF需要考虑年度范围30.51 - 36.27和当前价格36.16。许多人在以36.16或36.46下订单之前，会比较2.26%和。实时查看PRXV价格图表，了解每日变化。
Praxis Impact Large Cap Value ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Praxis Impact Large Cap Value ETF的最高价格是36.27。在30.51 - 36.27内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Praxis Impact Large Cap Value ETF的绩效。
Praxis Impact Large Cap Value ETF股票的最低价格是多少？
Praxis Impact Large Cap Value ETF（PRXV）的最低价格为30.51。将其与当前的36.16和30.51 - 36.27进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PRXV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PRXV股票是什么时候拆分的？
Praxis Impact Large Cap Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.07和11.04%中可见。
- 前一天收盘价
- 36.07
- 开盘价
- 36.18
- 卖价
- 36.16
- 买价
- 36.46
- 最低价
- 36.14
- 最高价
- 36.27
- 交易量
- 11
- 日变化
- 0.25%
- 月变化
- 2.26%
- 6个月变化
- 10.69%
- 年变化
- 11.04%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%