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PRXV: Praxis Impact Large Cap Value ETF

36.07 USD 0.09 (0.25%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PRXV за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.02, а максимальная — 36.09.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PRXV сегодня?

Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV) сегодня оценивается на уровне 36.07. Инструмент торгуется в пределах 36.02 - 36.09, вчерашнее закрытие составило 35.98, а торговый объем достиг 22. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PRXV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Praxis Impact Large Cap Value ETF?

Praxis Impact Large Cap Value ETF в настоящее время оценивается в 36.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.76% и USD. Отслеживайте движения PRXV на графике в реальном времени.

Как купить акции PRXV?

Вы можете купить акции Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV) по текущей цене 36.07. Ордера обычно размещаются около 36.07 или 36.37, тогда как 22 и 0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PRXV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PRXV?

Инвестирование в Praxis Impact Large Cap Value ETF предполагает учет годового диапазона 30.51 - 36.09 и текущей цены 36.07. Многие сравнивают 2.01% и 10.42% перед размещением ордеров на 36.07 или 36.37. Изучайте ежедневные изменения цены PRXV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Praxis Impact Large Cap Value ETF?

Самая высокая цена Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV) за последний год составила 36.09. Акции заметно колебались в пределах 30.51 - 36.09, сравнение с 35.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Praxis Impact Large Cap Value ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Praxis Impact Large Cap Value ETF?

Самая низкая цена Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV) за год составила 30.51. Сравнение с текущими 36.07 и 30.51 - 36.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PRXV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PRXV?

В прошлом Praxis Impact Large Cap Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.98 и 10.76% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.02 36.09
Годовой диапазон
30.51 36.09
Предыдущее закрытие
35.98
Open
36.04
Bid
36.07
Ask
36.37
Low
36.02
High
36.09
Объем
22
Дневное изменение
0.25%
Месячное изменение
2.01%
6-месячное изменение
10.42%
Годовое изменение
10.76%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%