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PRXV: Praxis Impact Large Cap Value ETF
Курс PRXV за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.02, а максимальная — 36.09.
Следите за динамикой Praxis Impact Large Cap Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PRXV сегодня?
Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV) сегодня оценивается на уровне 36.07. Инструмент торгуется в пределах 36.02 - 36.09, вчерашнее закрытие составило 35.98, а торговый объем достиг 22. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PRXV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Praxis Impact Large Cap Value ETF?
Praxis Impact Large Cap Value ETF в настоящее время оценивается в 36.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.76% и USD. Отслеживайте движения PRXV на графике в реальном времени.
Как купить акции PRXV?
Вы можете купить акции Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV) по текущей цене 36.07. Ордера обычно размещаются около 36.07 или 36.37, тогда как 22 и 0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PRXV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PRXV?
Инвестирование в Praxis Impact Large Cap Value ETF предполагает учет годового диапазона 30.51 - 36.09 и текущей цены 36.07. Многие сравнивают 2.01% и 10.42% перед размещением ордеров на 36.07 или 36.37. Изучайте ежедневные изменения цены PRXV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Praxis Impact Large Cap Value ETF?
Самая высокая цена Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV) за последний год составила 36.09. Акции заметно колебались в пределах 30.51 - 36.09, сравнение с 35.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Praxis Impact Large Cap Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Praxis Impact Large Cap Value ETF?
Самая низкая цена Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV) за год составила 30.51. Сравнение с текущими 36.07 и 30.51 - 36.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PRXV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PRXV?
В прошлом Praxis Impact Large Cap Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.98 и 10.76% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 35.98
- Open
- 36.04
- Bid
- 36.07
- Ask
- 36.37
- Low
- 36.02
- High
- 36.09
- Объем
- 22
- Дневное изменение
- 0.25%
- Месячное изменение
- 2.01%
- 6-месячное изменение
- 10.42%
- Годовое изменение
- 10.76%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%