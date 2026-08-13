KWM: K Wave Media Ltd.
今日KWM汇率已更改-1.73%。当日，交易品种以低点2.21和高点2.45进行交易。
关注K Wave Media Ltd.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
KWM股票今天的价格是多少？
K Wave Media Ltd.股票今天的定价为2.27。它在2.21 - 2.45范围内交易，昨天的收盘价为2.31，交易量达到43。KWM的实时价格图表显示了这些更新。
K Wave Media Ltd.股票是否支付股息？
K Wave Media Ltd.目前的价值为2.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注174.15%和USD。实时查看图表以跟踪KWM走势。
如何购买KWM股票？
您可以以2.27的当前价格购买K Wave Media Ltd.股票。订单通常设置在2.27或2.57附近，而43和0.00%显示市场活动。立即关注KWM的实时图表更新。
如何投资KWM股票？
投资K Wave Media Ltd.需要考虑年度范围0.07 - 3.55和当前价格2.27。许多人在以2.27或2.57下订单之前，会比较-9.20%和。实时查看KWM价格图表，了解每日变化。
K Wave Media Ltd.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，K Wave Media Ltd.的最高价格是3.55。在0.07 - 3.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪K Wave Media Ltd.的绩效。
K Wave Media Ltd.股票的最低价格是多少？
K Wave Media Ltd.（KWM）的最低价格为0.07。将其与当前的2.27和0.07 - 3.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KWM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
KWM股票是什么时候拆分的？
K Wave Media Ltd.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.31和174.15%中可见。
- 前一天收盘价
- 2.31
- 开盘价
- 2.27
- 卖价
- 2.27
- 买价
- 2.57
- 最低价
- 2.21
- 最高价
- 2.45
- 交易量
- 43
- 日变化
- -1.73%
- 月变化
- -9.20%
- 6个月变化
- 254.69%
- 年变化
- 174.15%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%