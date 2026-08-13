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KWM: K Wave Media Ltd.

2.27 USD 0.04 (1.73%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日KWM汇率已更改-1.73%。当日，交易品种以低点2.21和高点2.45进行交易。

关注K Wave Media Ltd.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
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常见问题解答

KWM股票今天的价格是多少？

K Wave Media Ltd.股票今天的定价为2.27。它在2.21 - 2.45范围内交易，昨天的收盘价为2.31，交易量达到43。KWM的实时价格图表显示了这些更新。

K Wave Media Ltd.股票是否支付股息？

K Wave Media Ltd.目前的价值为2.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注174.15%和USD。实时查看图表以跟踪KWM走势。

如何购买KWM股票？

您可以以2.27的当前价格购买K Wave Media Ltd.股票。订单通常设置在2.27或2.57附近，而43和0.00%显示市场活动。立即关注KWM的实时图表更新。

如何投资KWM股票？

投资K Wave Media Ltd.需要考虑年度范围0.07 - 3.55和当前价格2.27。许多人在以2.27或2.57下订单之前，会比较-9.20%和。实时查看KWM价格图表，了解每日变化。

K Wave Media Ltd.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，K Wave Media Ltd.的最高价格是3.55。在0.07 - 3.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪K Wave Media Ltd.的绩效。

K Wave Media Ltd.股票的最低价格是多少？

K Wave Media Ltd.（KWM）的最低价格为0.07。将其与当前的2.27和0.07 - 3.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看KWM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

KWM股票是什么时候拆分的？

K Wave Media Ltd.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.31和174.15%中可见。

日范围
2.21 2.45
年范围
0.07 3.55
前一天收盘价
2.31
开盘价
2.27
卖价
2.27
买价
2.57
最低价
2.21
最高价
2.45
交易量
43
日变化
-1.73%
月变化
-9.20%
6个月变化
254.69%
年变化
174.15%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%