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KWM: K Wave Media Ltd.

2.31 USD 0.24 (9.41%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс KWM за сегодня изменился на -9.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.26, а максимальная — 2.52.

Следите за динамикой K Wave Media Ltd.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций KWM сегодня?

K Wave Media Ltd. (KWM) сегодня оценивается на уровне 2.31. Инструмент торгуется в пределах 2.26 - 2.52, вчерашнее закрытие составило 2.55, а торговый объем достиг 250. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KWM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям K Wave Media Ltd.?

K Wave Media Ltd. в настоящее время оценивается в 2.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 178.99% и USD. Отслеживайте движения KWM на графике в реальном времени.

Как купить акции KWM?

Вы можете купить акции K Wave Media Ltd. (KWM) по текущей цене 2.31. Ордера обычно размещаются около 2.31 или 2.61, тогда как 250 и -4.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KWM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции KWM?

Инвестирование в K Wave Media Ltd. предполагает учет годового диапазона 0.07 - 3.55 и текущей цены 2.31. Многие сравнивают -7.60% и 260.94% перед размещением ордеров на 2.31 или 2.61. Изучайте ежедневные изменения цены KWM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции K Wave Media Ltd.?

Самая высокая цена K Wave Media Ltd. (KWM) за последний год составила 3.55. Акции заметно колебались в пределах 0.07 - 3.55, сравнение с 2.55 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику K Wave Media Ltd. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции K Wave Media Ltd.?

Самая низкая цена K Wave Media Ltd. (KWM) за год составила 0.07. Сравнение с текущими 2.31 и 0.07 - 3.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KWM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций KWM?

В прошлом K Wave Media Ltd. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.55 и 178.99% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
2.26 2.52
Годовой диапазон
0.07 3.55
Предыдущее закрытие
2.55
Open
2.41
Bid
2.31
Ask
2.61
Low
2.26
High
2.52
Объем
250
Дневное изменение
-9.41%
Месячное изменение
-7.60%
6-месячное изменение
260.94%
Годовое изменение
178.99%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%