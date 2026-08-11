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KWM: K Wave Media Ltd.
Курс KWM за сегодня изменился на -9.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.26, а максимальная — 2.52.
Следите за динамикой K Wave Media Ltd.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций KWM сегодня?
K Wave Media Ltd. (KWM) сегодня оценивается на уровне 2.31. Инструмент торгуется в пределах 2.26 - 2.52, вчерашнее закрытие составило 2.55, а торговый объем достиг 250. Всю динамику можно отследить на ценовом графике KWM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям K Wave Media Ltd.?
K Wave Media Ltd. в настоящее время оценивается в 2.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 178.99% и USD. Отслеживайте движения KWM на графике в реальном времени.
Как купить акции KWM?
Вы можете купить акции K Wave Media Ltd. (KWM) по текущей цене 2.31. Ордера обычно размещаются около 2.31 или 2.61, тогда как 250 и -4.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения KWM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции KWM?
Инвестирование в K Wave Media Ltd. предполагает учет годового диапазона 0.07 - 3.55 и текущей цены 2.31. Многие сравнивают -7.60% и 260.94% перед размещением ордеров на 2.31 или 2.61. Изучайте ежедневные изменения цены KWM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции K Wave Media Ltd.?
Самая высокая цена K Wave Media Ltd. (KWM) за последний год составила 3.55. Акции заметно колебались в пределах 0.07 - 3.55, сравнение с 2.55 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику K Wave Media Ltd. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции K Wave Media Ltd.?
Самая низкая цена K Wave Media Ltd. (KWM) за год составила 0.07. Сравнение с текущими 2.31 и 0.07 - 3.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения KWM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций KWM?
В прошлом K Wave Media Ltd. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.55 и 178.99% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 2.55
- Open
- 2.41
- Bid
- 2.31
- Ask
- 2.61
- Low
- 2.26
- High
- 2.52
- Объем
- 250
- Дневное изменение
- -9.41%
- Месячное изменение
- -7.60%
- 6-месячное изменение
- 260.94%
- Годовое изменение
- 178.99%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%