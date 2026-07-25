HOMZ: Hoya Capital Housing ETF
今日HOMZ汇率已更改-1.96%。当日，交易品种以低点46.49和高点46.53进行交易。
关注Hoya Capital Housing ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
HOMZ股票今天的价格是多少？
Hoya Capital Housing ETF股票今天的定价为46.49。它在46.49 - 46.53范围内交易，昨天的收盘价为47.42，交易量达到3。HOMZ的实时价格图表显示了这些更新。
Hoya Capital Housing ETF股票是否支付股息？
Hoya Capital Housing ETF目前的价值为46.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.59%和USD。实时查看图表以跟踪HOMZ走势。
如何购买HOMZ股票？
您可以以46.49的当前价格购买Hoya Capital Housing ETF股票。订单通常设置在46.49或46.79附近，而3和-0.09%显示市场活动。立即关注HOMZ的实时图表更新。
如何投资HOMZ股票？
投资Hoya Capital Housing ETF需要考虑年度范围41.16 - 50.01和当前价格46.49。许多人在以46.49或46.79下订单之前，会比较1.31%和。实时查看HOMZ价格图表，了解每日变化。
Hoya Capital Housing ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Hoya Capital Housing ETF的最高价格是50.01。在41.16 - 50.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Hoya Capital Housing ETF的绩效。
Hoya Capital Housing ETF股票的最低价格是多少？
Hoya Capital Housing ETF（HOMZ）的最低价格为41.16。将其与当前的46.49和41.16 - 50.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HOMZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HOMZ股票是什么时候拆分的？
Hoya Capital Housing ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.42和-1.59%中可见。
- 前一天收盘价
- 47.42
- 开盘价
- 46.53
- 卖价
- 46.49
- 买价
- 46.79
- 最低价
- 46.49
- 最高价
- 46.53
- 交易量
- 3
- 日变化
- -1.96%
- 月变化
- 1.31%
- 6个月变化
- -1.38%
- 年变化
- -1.59%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%