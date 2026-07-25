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HOMZ: Hoya Capital Housing ETF

46.49 USD 0.93 (1.96%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HOMZ汇率已更改-1.96%。当日，交易品种以低点46.49和高点46.53进行交易。

关注Hoya Capital Housing ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HOMZ新闻

常见问题解答

HOMZ股票今天的价格是多少？

Hoya Capital Housing ETF股票今天的定价为46.49。它在46.49 - 46.53范围内交易，昨天的收盘价为47.42，交易量达到3。HOMZ的实时价格图表显示了这些更新。

Hoya Capital Housing ETF股票是否支付股息？

Hoya Capital Housing ETF目前的价值为46.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.59%和USD。实时查看图表以跟踪HOMZ走势。

如何购买HOMZ股票？

您可以以46.49的当前价格购买Hoya Capital Housing ETF股票。订单通常设置在46.49或46.79附近，而3和-0.09%显示市场活动。立即关注HOMZ的实时图表更新。

如何投资HOMZ股票？

投资Hoya Capital Housing ETF需要考虑年度范围41.16 - 50.01和当前价格46.49。许多人在以46.49或46.79下订单之前，会比较1.31%和。实时查看HOMZ价格图表，了解每日变化。

Hoya Capital Housing ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Hoya Capital Housing ETF的最高价格是50.01。在41.16 - 50.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Hoya Capital Housing ETF的绩效。

Hoya Capital Housing ETF股票的最低价格是多少？

Hoya Capital Housing ETF（HOMZ）的最低价格为41.16。将其与当前的46.49和41.16 - 50.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HOMZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HOMZ股票是什么时候拆分的？

Hoya Capital Housing ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.42和-1.59%中可见。

日范围
46.49 46.53
年范围
41.16 50.01
前一天收盘价
47.42
开盘价
46.53
卖价
46.49
买价
46.79
最低价
46.49
最高价
46.53
交易量
3
日变化
-1.96%
月变化
1.31%
6个月变化
-1.38%
年变化
-1.59%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%