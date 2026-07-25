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HOMZ: Hoya Capital Housing ETF
Курс HOMZ за сегодня изменился на -1.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.49, а максимальная — 46.53.
Следите за динамикой Hoya Capital Housing ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HOMZ сегодня?
Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) сегодня оценивается на уровне 46.49. Инструмент торгуется в пределах 46.49 - 46.53, вчерашнее закрытие составило 47.42, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HOMZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Hoya Capital Housing ETF?
Hoya Capital Housing ETF в настоящее время оценивается в 46.49. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.59% и USD. Отслеживайте движения HOMZ на графике в реальном времени.
Как купить акции HOMZ?
Вы можете купить акции Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) по текущей цене 46.49. Ордера обычно размещаются около 46.49 или 46.79, тогда как 3 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HOMZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HOMZ?
Инвестирование в Hoya Capital Housing ETF предполагает учет годового диапазона 41.16 - 50.01 и текущей цены 46.49. Многие сравнивают 1.31% и -1.38% перед размещением ордеров на 46.49 или 46.79. Изучайте ежедневные изменения цены HOMZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Hoya Capital Housing ETF?
Самая высокая цена Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) за последний год составила 50.01. Акции заметно колебались в пределах 41.16 - 50.01, сравнение с 47.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Hoya Capital Housing ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Hoya Capital Housing ETF?
Самая низкая цена Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) за год составила 41.16. Сравнение с текущими 46.49 и 41.16 - 50.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HOMZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HOMZ?
В прошлом Hoya Capital Housing ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 47.42 и -1.59% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 47.42
- Open
- 46.53
- Bid
- 46.49
- Ask
- 46.79
- Low
- 46.49
- High
- 46.53
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -1.96%
- Месячное изменение
- 1.31%
- 6-месячное изменение
- -1.38%
- Годовое изменение
- -1.59%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%