КотировкиРазделы
Валюты / HOMZ
Назад в Рынок акций США

HOMZ: Hoya Capital Housing ETF

46.49 USD 0.93 (1.96%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HOMZ за сегодня изменился на -1.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.49, а максимальная — 46.53.

Следите за динамикой Hoya Capital Housing ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости HOMZ

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HOMZ сегодня?

Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) сегодня оценивается на уровне 46.49. Инструмент торгуется в пределах 46.49 - 46.53, вчерашнее закрытие составило 47.42, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HOMZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Hoya Capital Housing ETF?

Hoya Capital Housing ETF в настоящее время оценивается в 46.49. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.59% и USD. Отслеживайте движения HOMZ на графике в реальном времени.

Как купить акции HOMZ?

Вы можете купить акции Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) по текущей цене 46.49. Ордера обычно размещаются около 46.49 или 46.79, тогда как 3 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HOMZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HOMZ?

Инвестирование в Hoya Capital Housing ETF предполагает учет годового диапазона 41.16 - 50.01 и текущей цены 46.49. Многие сравнивают 1.31% и -1.38% перед размещением ордеров на 46.49 или 46.79. Изучайте ежедневные изменения цены HOMZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Hoya Capital Housing ETF?

Самая высокая цена Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) за последний год составила 50.01. Акции заметно колебались в пределах 41.16 - 50.01, сравнение с 47.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Hoya Capital Housing ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Hoya Capital Housing ETF?

Самая низкая цена Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) за год составила 41.16. Сравнение с текущими 46.49 и 41.16 - 50.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HOMZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HOMZ?

В прошлом Hoya Capital Housing ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 47.42 и -1.59% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
46.49 46.53
Годовой диапазон
41.16 50.01
Предыдущее закрытие
47.42
Open
46.53
Bid
46.49
Ask
46.79
Low
46.49
High
46.53
Объем
3
Дневное изменение
-1.96%
Месячное изменение
1.31%
6-месячное изменение
-1.38%
Годовое изменение
-1.59%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%