HIX股票今天的价格是多少？ 西方资产高收益基金II股票今天的定价为3.94。它在3.93 - 3.96范围内交易，昨天的收盘价为3.94，交易量达到154。HIX的实时价格图表显示了这些更新。

西方资产高收益基金II股票是否支付股息？ 西方资产高收益基金II目前的价值为3.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-8.80%和USD。实时查看图表以跟踪HIX走势。

如何购买HIX股票？ 您可以以3.94的当前价格购买西方资产高收益基金II股票。订单通常设置在3.94或4.24附近，而154和0.00%显示市场活动。立即关注HIX的实时图表更新。

如何投资HIX股票？ 投资西方资产高收益基金II需要考虑年度范围3.75 - 4.39和当前价格3.94。许多人在以3.94或4.24下订单之前，会比较1.29%和。实时查看HIX价格图表，了解每日变化。

西方资产高收益基金II股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，西方资产高收益基金II的最高价格是4.39。在3.75 - 4.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪西方资产高收益基金II的绩效。

西方资产高收益基金II股票的最低价格是多少？ 西方资产高收益基金II（HIX）的最低价格为3.75。将其与当前的3.94和3.75 - 4.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HIX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。