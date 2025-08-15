HIX: 西方资产高收益基金II
今日HIX汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点3.93和高点3.96进行交易。
关注西方资产高收益基金II动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
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HIX新闻
- GHY: One Of The Best Global Bond Funds, But Not Much Local Currency EM Exposure (GHY)
- HIX: This Fund May Be Exposed To Spirit Airlines Collapse And Is Over-Distributing (HIX)
- NHS: Too Expensive Given The Unsustainable Distribution And Bond Market Troubles
- HIX: Limited Appeal As Long As Rates Remain Elevated (NYSE:HIX)
- NHS: Caution Is Advised For This High-Yielding Bond CEF (NYSE:NHS)
- HIX: Strong Dividend Coverage But Weak Growth Potential (HIX)
- HIX: Interest Rate Cuts Will Put Downward Pressure On This Fund (NYSE:HIX)
- CIK: Don't Expect Rate Cuts To Cause Bonds To Surge (NYSE:CIK)
- MSD: Not As Well-Positioned As Its Peers And Likely To Continue Underperforming
- HYI: Expensive And Hard To Recommend (NYSE:HYI)
- EDF: Strong Recent Performance, But Limited Local Currency Exposure A Weakness
常见问题解答
HIX股票今天的价格是多少？
西方资产高收益基金II股票今天的定价为3.94。它在3.93 - 3.96范围内交易，昨天的收盘价为3.94，交易量达到154。HIX的实时价格图表显示了这些更新。
西方资产高收益基金II股票是否支付股息？
西方资产高收益基金II目前的价值为3.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-8.80%和USD。实时查看图表以跟踪HIX走势。
如何购买HIX股票？
您可以以3.94的当前价格购买西方资产高收益基金II股票。订单通常设置在3.94或4.24附近，而154和0.00%显示市场活动。立即关注HIX的实时图表更新。
如何投资HIX股票？
投资西方资产高收益基金II需要考虑年度范围3.75 - 4.39和当前价格3.94。许多人在以3.94或4.24下订单之前，会比较1.29%和。实时查看HIX价格图表，了解每日变化。
西方资产高收益基金II股票的最高价格是多少？
在过去一年中，西方资产高收益基金II的最高价格是4.39。在3.75 - 4.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪西方资产高收益基金II的绩效。
西方资产高收益基金II股票的最低价格是多少？
西方资产高收益基金II（HIX）的最低价格为3.75。将其与当前的3.94和3.75 - 4.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HIX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HIX股票是什么时候拆分的？
西方资产高收益基金II历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.94和-8.80%中可见。
- 前一天收盘价
- 3.94
- 开盘价
- 3.94
- 卖价
- 3.94
- 买价
- 4.24
- 最低价
- 3.93
- 最高价
- 3.96
- 交易量
- 154
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 1.29%
- 6个月变化
- -5.52%
- 年变化
- -8.80%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%