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HIX: 西方资产高收益基金II

3.94 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HIX汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点3.93和高点3.96进行交易。

关注西方资产高收益基金II动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
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HIX新闻

常见问题解答

HIX股票今天的价格是多少？

西方资产高收益基金II股票今天的定价为3.94。它在3.93 - 3.96范围内交易，昨天的收盘价为3.94，交易量达到154。HIX的实时价格图表显示了这些更新。

西方资产高收益基金II股票是否支付股息？

西方资产高收益基金II目前的价值为3.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-8.80%和USD。实时查看图表以跟踪HIX走势。

如何购买HIX股票？

您可以以3.94的当前价格购买西方资产高收益基金II股票。订单通常设置在3.94或4.24附近，而154和0.00%显示市场活动。立即关注HIX的实时图表更新。

如何投资HIX股票？

投资西方资产高收益基金II需要考虑年度范围3.75 - 4.39和当前价格3.94。许多人在以3.94或4.24下订单之前，会比较1.29%和。实时查看HIX价格图表，了解每日变化。

西方资产高收益基金II股票的最高价格是多少？

在过去一年中，西方资产高收益基金II的最高价格是4.39。在3.75 - 4.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪西方资产高收益基金II的绩效。

西方资产高收益基金II股票的最低价格是多少？

西方资产高收益基金II（HIX）的最低价格为3.75。将其与当前的3.94和3.75 - 4.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HIX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HIX股票是什么时候拆分的？

西方资产高收益基金II历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.94和-8.80%中可见。

日范围
3.93 3.96
年范围
3.75 4.39
前一天收盘价
3.94
开盘价
3.94
卖价
3.94
买价
4.24
最低价
3.93
最高价
3.96
交易量
154
日变化
0.00%
月变化
1.29%
6个月变化
-5.52%
年变化
-8.80%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%