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HIX: Western Asset High Income Fund II Inc

3.94 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HIX за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.93, а максимальная — 3.96.

Следите за динамикой Western Asset High Income Fund II Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HIX сегодня?

Western Asset High Income Fund II Inc (HIX) сегодня оценивается на уровне 3.94. Инструмент торгуется в пределах 3.93 - 3.96, вчерашнее закрытие составило 3.94, а торговый объем достиг 197. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HIX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Western Asset High Income Fund II Inc?

Western Asset High Income Fund II Inc в настоящее время оценивается в 3.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -8.80% и USD. Отслеживайте движения HIX на графике в реальном времени.

Как купить акции HIX?

Вы можете купить акции Western Asset High Income Fund II Inc (HIX) по текущей цене 3.94. Ордера обычно размещаются около 3.94 или 4.24, тогда как 197 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HIX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HIX?

Инвестирование в Western Asset High Income Fund II Inc предполагает учет годового диапазона 3.75 - 4.39 и текущей цены 3.94. Многие сравнивают 1.29% и -5.52% перед размещением ордеров на 3.94 или 4.24. Изучайте ежедневные изменения цены HIX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Western Asset High Income Fund II Inc?

Самая высокая цена Western Asset High Income Fund II Inc (HIX) за последний год составила 4.39. Акции заметно колебались в пределах 3.75 - 4.39, сравнение с 3.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Western Asset High Income Fund II Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Western Asset High Income Fund II Inc?

Самая низкая цена Western Asset High Income Fund II Inc (HIX) за год составила 3.75. Сравнение с текущими 3.94 и 3.75 - 4.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HIX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HIX?

В прошлом Western Asset High Income Fund II Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 3.94 и -8.80% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
3.93 3.96
Годовой диапазон
3.75 4.39
Предыдущее закрытие
3.94
Open
3.94
Bid
3.94
Ask
4.24
Low
3.93
High
3.96
Объем
197
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
1.29%
6-месячное изменение
-5.52%
Годовое изменение
-8.80%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%