DXYN股票今天的价格是多少？ 迪克希股票今天的定价为0.53。它在0.45 - 0.69范围内交易，昨天的收盘价为0.68，交易量达到1127。DXYN的实时价格图表显示了这些更新。

迪克希股票是否支付股息？ 迪克希目前的价值为0.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-8.62%和USD。实时查看图表以跟踪DXYN走势。

如何购买DXYN股票？ 您可以以0.53的当前价格购买迪克希股票。订单通常设置在0.53或0.83附近，而1127和-19.70%显示市场活动。立即关注DXYN的实时图表更新。

如何投资DXYN股票？ 投资迪克希需要考虑年度范围0.45 - 1.00和当前价格0.53。许多人在以0.53或0.83下订单之前，会比较-24.29%和。实时查看DXYN价格图表，了解每日变化。

迪克希股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，迪克希的最高价格是1.00。在0.45 - 1.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪迪克希的绩效。

迪克希股票的最低价格是多少？ 迪克希（DXYN）的最低价格为0.45。将其与当前的0.53和0.45 - 1.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DXYN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。