DXYN: 迪克希
今日DXYN汇率已更改-22.06%。当日，交易品种以低点0.45和高点0.69进行交易。
关注迪克希动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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DXYN新闻
- The Dixie Group, Inc. 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (OTCMKTS:DXYN) 2026-07-16
- The Dixie Group, Inc. (DXYN) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Dixie Group为高管采用2026年激励薪酬计划
- Dixie Group adopts 2026 incentive compensation plan for executive officers
- The Dixie Group, Inc. (DXYN) Q3 2025 Earnings Call Transcript
常见问题解答
DXYN股票今天的价格是多少？
迪克希股票今天的定价为0.53。它在0.45 - 0.69范围内交易，昨天的收盘价为0.68，交易量达到1127。DXYN的实时价格图表显示了这些更新。
迪克希股票是否支付股息？
迪克希目前的价值为0.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-8.62%和USD。实时查看图表以跟踪DXYN走势。
如何购买DXYN股票？
您可以以0.53的当前价格购买迪克希股票。订单通常设置在0.53或0.83附近，而1127和-19.70%显示市场活动。立即关注DXYN的实时图表更新。
如何投资DXYN股票？
投资迪克希需要考虑年度范围0.45 - 1.00和当前价格0.53。许多人在以0.53或0.83下订单之前，会比较-24.29%和。实时查看DXYN价格图表，了解每日变化。
迪克希股票的最高价格是多少？
在过去一年中，迪克希的最高价格是1.00。在0.45 - 1.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪迪克希的绩效。
迪克希股票的最低价格是多少？
迪克希（DXYN）的最低价格为0.45。将其与当前的0.53和0.45 - 1.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DXYN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DXYN股票是什么时候拆分的？
迪克希历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.68和-8.62%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.68
- 开盘价
- 0.66
- 卖价
- 0.53
- 买价
- 0.83
- 最低价
- 0.45
- 最高价
- 0.69
- 交易量
- 1.127 K
- 日变化
- -22.06%
- 月变化
- -24.29%
- 6个月变化
- 1.92%
- 年变化
- -8.62%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%