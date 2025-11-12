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DXYN: 迪克希

0.53 USD 0.15 (22.06%)
版块: 消费类周期性 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DXYN汇率已更改-22.06%。当日，交易品种以低点0.45和高点0.69进行交易。

关注迪克希动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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DXYN新闻

常见问题解答

DXYN股票今天的价格是多少？

迪克希股票今天的定价为0.53。它在0.45 - 0.69范围内交易，昨天的收盘价为0.68，交易量达到1127。DXYN的实时价格图表显示了这些更新。

迪克希股票是否支付股息？

迪克希目前的价值为0.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-8.62%和USD。实时查看图表以跟踪DXYN走势。

如何购买DXYN股票？

您可以以0.53的当前价格购买迪克希股票。订单通常设置在0.53或0.83附近，而1127和-19.70%显示市场活动。立即关注DXYN的实时图表更新。

如何投资DXYN股票？

投资迪克希需要考虑年度范围0.45 - 1.00和当前价格0.53。许多人在以0.53或0.83下订单之前，会比较-24.29%和。实时查看DXYN价格图表，了解每日变化。

迪克希股票的最高价格是多少？

在过去一年中，迪克希的最高价格是1.00。在0.45 - 1.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪迪克希的绩效。

迪克希股票的最低价格是多少？

迪克希（DXYN）的最低价格为0.45。将其与当前的0.53和0.45 - 1.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DXYN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DXYN股票是什么时候拆分的？

迪克希历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.68和-8.62%中可见。

日范围
0.45 0.69
年范围
0.45 1.00
前一天收盘价
0.68
开盘价
0.66
卖价
0.53
买价
0.83
最低价
0.45
最高价
0.69
交易量
1.127 K
日变化
-22.06%
月变化
-24.29%
6个月变化
1.92%
年变化
-8.62%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%