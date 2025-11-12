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DXYN: The Dixie Group Inc

0.53 USD 0.15 (22.06%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DXYN за сегодня изменился на -22.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.45, а максимальная — 0.69.

Следите за динамикой The Dixie Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DXYN сегодня?

The Dixie Group Inc (DXYN) сегодня оценивается на уровне 0.53. Инструмент торгуется в пределах 0.45 - 0.69, вчерашнее закрытие составило 0.68, а торговый объем достиг 1127. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DXYN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям The Dixie Group Inc?

The Dixie Group Inc в настоящее время оценивается в 0.53. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -8.62% и USD. Отслеживайте движения DXYN на графике в реальном времени.

Как купить акции DXYN?

Вы можете купить акции The Dixie Group Inc (DXYN) по текущей цене 0.53. Ордера обычно размещаются около 0.53 или 0.83, тогда как 1127 и -19.70% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DXYN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DXYN?

Инвестирование в The Dixie Group Inc предполагает учет годового диапазона 0.45 - 1.00 и текущей цены 0.53. Многие сравнивают -24.29% и 1.92% перед размещением ордеров на 0.53 или 0.83. Изучайте ежедневные изменения цены DXYN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции The Dixie Group Inc?

Самая высокая цена The Dixie Group Inc (DXYN) за последний год составила 1.00. Акции заметно колебались в пределах 0.45 - 1.00, сравнение с 0.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику The Dixie Group Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции The Dixie Group Inc?

Самая низкая цена The Dixie Group Inc (DXYN) за год составила 0.45. Сравнение с текущими 0.53 и 0.45 - 1.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DXYN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DXYN?

В прошлом The Dixie Group Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.68 и -8.62% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.45 0.69
Годовой диапазон
0.45 1.00
Предыдущее закрытие
0.68
Open
0.66
Bid
0.53
Ask
0.83
Low
0.45
High
0.69
Объем
1.127 K
Дневное изменение
-22.06%
Месячное изменение
-24.29%
6-месячное изменение
1.92%
Годовое изменение
-8.62%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%