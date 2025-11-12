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DXYN: The Dixie Group Inc
Курс DXYN за сегодня изменился на -22.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.45, а максимальная — 0.69.
Следите за динамикой The Dixie Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DXYN сегодня?
The Dixie Group Inc (DXYN) сегодня оценивается на уровне 0.53. Инструмент торгуется в пределах 0.45 - 0.69, вчерашнее закрытие составило 0.68, а торговый объем достиг 1127. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DXYN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям The Dixie Group Inc?
The Dixie Group Inc в настоящее время оценивается в 0.53. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -8.62% и USD. Отслеживайте движения DXYN на графике в реальном времени.
Как купить акции DXYN?
Вы можете купить акции The Dixie Group Inc (DXYN) по текущей цене 0.53. Ордера обычно размещаются около 0.53 или 0.83, тогда как 1127 и -19.70% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DXYN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DXYN?
Инвестирование в The Dixie Group Inc предполагает учет годового диапазона 0.45 - 1.00 и текущей цены 0.53. Многие сравнивают -24.29% и 1.92% перед размещением ордеров на 0.53 или 0.83. Изучайте ежедневные изменения цены DXYN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции The Dixie Group Inc?
Самая высокая цена The Dixie Group Inc (DXYN) за последний год составила 1.00. Акции заметно колебались в пределах 0.45 - 1.00, сравнение с 0.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику The Dixie Group Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции The Dixie Group Inc?
Самая низкая цена The Dixie Group Inc (DXYN) за год составила 0.45. Сравнение с текущими 0.53 и 0.45 - 1.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DXYN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DXYN?
В прошлом The Dixie Group Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.68 и -8.62% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.68
- Open
- 0.66
- Bid
- 0.53
- Ask
- 0.83
- Low
- 0.45
- High
- 0.69
- Объем
- 1.127 K
- Дневное изменение
- -22.06%
- Месячное изменение
- -24.29%
- 6-месячное изменение
- 1.92%
- Годовое изменение
- -8.62%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%