货币 / CNXN
CNXN: PC Connection Inc
63.07 USD 0.01 (0.02%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CNXN汇率已更改-0.02%。当日，交易品种以低点62.32和高点63.60进行交易。
关注PC Connection Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CNXN新闻
日范围
62.32 63.60
年范围
56.72 75.85
- 前一天收盘价
- 63.08
- 开盘价
- 62.32
- 卖价
- 63.07
- 买价
- 63.37
- 最低价
- 62.32
- 最高价
- 63.60
- 交易量
- 33
- 日变化
- -0.02%
- 月变化
- 0.48%
- 6个月变化
- 0.83%
- 年变化
- -16.51%
