CNXN
CNXN: PC Connection Inc

63.30 USD 0.45 (0.72%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CNXNの今日の為替レートは、0.72%変化しました。日中、通貨は1あたり62.72の安値と63.63の高値で取引されました。

PC Connection Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
62.72 63.63
1年のレンジ
56.72 75.85
以前の終値
62.85
始値
63.09
買値
63.30
買値
63.60
安値
62.72
高値
63.63
出来高
160
1日の変化
0.72%
1ヶ月の変化
0.84%
6ヶ月の変化
1.20%
1年の変化
-16.20%
