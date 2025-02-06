通貨 / CNXN
CNXN: PC Connection Inc
63.30 USD 0.45 (0.72%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CNXNの今日の為替レートは、0.72%変化しました。日中、通貨は1あたり62.72の安値と63.63の高値で取引されました。
PC Connection Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
62.72 63.63
1年のレンジ
56.72 75.85
- 以前の終値
- 62.85
- 始値
- 63.09
- 買値
- 63.30
- 買値
- 63.60
- 安値
- 62.72
- 高値
- 63.63
- 出来高
- 160
- 1日の変化
- 0.72%
- 1ヶ月の変化
- 0.84%
- 6ヶ月の変化
- 1.20%
- 1年の変化
- -16.20%
