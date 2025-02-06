Divisas / CNXN
CNXN: PC Connection Inc
62.85 USD 0.23 (0.36%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CNXN de hoy ha cambiado un -0.36%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 62.32, mientras que el máximo ha alcanzado 63.96.
Siga la dinámica de la pareja de divisas PC Connection Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
62.32 63.96
Rango anual
56.72 75.85
- Cierres anteriores
- 63.08
- Open
- 62.32
- Bid
- 62.85
- Ask
- 63.15
- Low
- 62.32
- High
- 63.96
- Volumen
- 251
- Cambio diario
- -0.36%
- Cambio mensual
- 0.13%
- Cambio a 6 meses
- 0.48%
- Cambio anual
- -16.80%
