Währungen / CNXN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CNXN: PC Connection Inc
63.46 USD 0.16 (0.25%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CNXN hat sich für heute um 0.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 63.46 bis zu einem Hoch von 63.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die PC Connection Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CNXN News
- Pc Connection stock hits 52-week low at $56.72
- PC Connection, Inc. (CNXN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- PC Connection (CNXN) Q2 Earnings Surpass Estimates
- CVS and Archer-Daniels-Midland Look Good on This Ratio
- Connection Wins Lenovo 360 Nationals Partner of the Year U.S. Award
- Connection secures all Microsoft Security Specializations
- Connection Wins Veeam VAR Growth Partner of the Year Award
- Connection Wins Samsung Partner of the Year Award
- Connection Announces 5th Annual IT Superhero Awards
- PC Connection, Inc. (CNXN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
63.46 63.53
Jahresspanne
56.72 75.85
- Vorheriger Schlusskurs
- 63.30
- Eröffnung
- 63.53
- Bid
- 63.46
- Ask
- 63.76
- Tief
- 63.46
- Hoch
- 63.53
- Volumen
- 21
- Tagesänderung
- 0.25%
- Monatsänderung
- 1.10%
- 6-Monatsänderung
- 1.45%
- Jahresänderung
- -15.99%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K