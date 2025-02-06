KurseKategorien
CNXN: PC Connection Inc

63.46 USD 0.16 (0.25%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CNXN hat sich für heute um 0.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 63.46 bis zu einem Hoch von 63.53 gehandelt.

Verfolgen Sie die PC Connection Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
63.46 63.53
Jahresspanne
56.72 75.85
Vorheriger Schlusskurs
63.30
Eröffnung
63.53
Bid
63.46
Ask
63.76
Tief
63.46
Hoch
63.53
Volumen
21
Tagesänderung
0.25%
Monatsänderung
1.10%
6-Monatsänderung
1.45%
Jahresänderung
-15.99%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K