CNXN: PC Connection Inc
63.08 USD 0.45 (0.71%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CNXN за сегодня изменился на -0.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 62.24, а максимальная — 63.35.
Следите за динамикой PC Connection Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CNXN
- Pc Connection stock hits 52-week low at $56.72
- PC Connection, Inc. (CNXN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- PC Connection (CNXN) Q2 Earnings Surpass Estimates
- CVS and Archer-Daniels-Midland Look Good on This Ratio
- Connection Wins Lenovo 360 Nationals Partner of the Year U.S. Award
- Connection secures all Microsoft Security Specializations
- Connection Wins Veeam VAR Growth Partner of the Year Award
- Connection Wins Samsung Partner of the Year Award
- Connection Announces 5th Annual IT Superhero Awards
- PC Connection, Inc. (CNXN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
62.24 63.35
Годовой диапазон
56.72 75.85
- Предыдущее закрытие
- 63.53
- Open
- 63.12
- Bid
- 63.08
- Ask
- 63.38
- Low
- 62.24
- High
- 63.35
- Объем
- 144
- Дневное изменение
- -0.71%
- Месячное изменение
- 0.49%
- 6-месячное изменение
- 0.85%
- Годовое изменение
- -16.49%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.