CNXN: PC Connection Inc
62.75 USD 0.55 (0.87%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CNXN ha avuto una variazione del -0.87% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 62.15 e ad un massimo di 63.53.
Segui le dinamiche di PC Connection Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
62.15 63.53
Intervallo Annuale
56.72 75.85
- Chiusura Precedente
- 63.30
- Apertura
- 63.53
- Bid
- 62.75
- Ask
- 63.05
- Minimo
- 62.15
- Massimo
- 63.53
- Volume
- 266
- Variazione giornaliera
- -0.87%
- Variazione Mensile
- -0.03%
- Variazione Semestrale
- 0.32%
- Variazione Annuale
- -16.93%
20 settembre, sabato