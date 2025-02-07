货币 / ARB
ARB: AltShares Merger Arbitrage ETF
29.00 USD 0.01 (0.03%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ARB汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点29.00和高点29.01进行交易。
关注AltShares Merger Arbitrage ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARB新闻
- ECR Minerals appoints bitcoin consultant to support digital asset strategy
- Phoenix Digital Assets to hold annual general meeting on Sept 16
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.70%
- ARB Corp stock rating upgraded to Neutral by UBS on moderated downside risk
- DeriW Launches Its Mainnet, Ushering in a New Era of Gas Free On-Chain Derivatives
- This shortcut to going public is making a comeback after an epic bust. What investors need to know.
- Argo Blockchain shareholders approve most resolutions at AGM
- Argo Blockchain announces restructuring plan amid financial uncertainty
- Jefferies upgrades ARB stock rating to buy on expected spending rebound
- Helium Ventures appoints new leadership team for bitcoin strategy
- Argo Blockchain schedules AGM for June 30 in London
- Argo Blockchain names Justin Nolan as new CEO
- Meet the Best Friends Who Are Private Equity’s Newest Young Stars
- Opinion: The M&A boom of 2025 is just getting started — and here are 5 takeover targets
日范围
29.00 29.01
年范围
27.27 29.02
- 前一天收盘价
- 28.99
- 开盘价
- 29.01
- 卖价
- 29.00
- 买价
- 29.30
- 最低价
- 29.00
- 最高价
- 29.01
- 交易量
- 6
- 日变化
- 0.03%
- 月变化
- 0.24%
- 6个月变化
- 2.76%
- 年变化
- 4.58%
18 九月, 星期四
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 3.7
- 前值
- -0.3
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 7.6
- 前值
- 5.9
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 282 K
- 前值
- 263 K
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 1.935 M
- 前值
- 1.939 M
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- -0.1%
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 1.985%
20:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- $123.1 B
- 前值
- $150.8 B