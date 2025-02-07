Währungen / ARB
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ARB: AltShares Merger Arbitrage ETF
29.05 USD 0.05 (0.17%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ARB hat sich für heute um 0.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.00 bis zu einem Hoch von 29.06 gehandelt.
Verfolgen Sie die AltShares Merger Arbitrage ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARB News
- ECR Minerals appoints bitcoin consultant to support digital asset strategy
- Phoenix Digital Assets to hold annual general meeting on Sept 16
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.70%
- ARB Corp stock rating upgraded to Neutral by UBS on moderated downside risk
- DeriW Launches Its Mainnet, Ushering in a New Era of Gas Free On-Chain Derivatives
- This shortcut to going public is making a comeback after an epic bust. What investors need to know.
- Argo Blockchain shareholders approve most resolutions at AGM
- Argo Blockchain announces restructuring plan amid financial uncertainty
- Jefferies upgrades ARB stock rating to buy on expected spending rebound
- Helium Ventures appoints new leadership team for bitcoin strategy
- Argo Blockchain schedules AGM for June 30 in London
- Argo Blockchain names Justin Nolan as new CEO
- Meet the Best Friends Who Are Private Equity’s Newest Young Stars
- Opinion: The M&A boom of 2025 is just getting started — and here are 5 takeover targets
Tagesspanne
29.00 29.06
Jahresspanne
27.27 29.06
- Vorheriger Schlusskurs
- 29.00
- Eröffnung
- 29.03
- Bid
- 29.05
- Ask
- 29.35
- Tief
- 29.00
- Hoch
- 29.06
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- 0.17%
- Monatsänderung
- 0.41%
- 6-Monatsänderung
- 2.94%
- Jahresänderung
- 4.76%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K