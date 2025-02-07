Валюты / ARB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ARB: AltShares Merger Arbitrage ETF
28.99 USD 0.02 (0.07%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ARB за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.96, а максимальная — 29.01.
Следите за динамикой AltShares Merger Arbitrage ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ARB
- ECR Minerals appoints bitcoin consultant to support digital asset strategy
- Phoenix Digital Assets to hold annual general meeting on Sept 16
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.70%
- ARB Corp stock rating upgraded to Neutral by UBS on moderated downside risk
- DeriW Launches Its Mainnet, Ushering in a New Era of Gas Free On-Chain Derivatives
- This shortcut to going public is making a comeback after an epic bust. What investors need to know.
- Argo Blockchain shareholders approve most resolutions at AGM
- Argo Blockchain announces restructuring plan amid financial uncertainty
- Jefferies upgrades ARB stock rating to buy on expected spending rebound
- Helium Ventures appoints new leadership team for bitcoin strategy
- Argo Blockchain schedules AGM for June 30 in London
- Argo Blockchain names Justin Nolan as new CEO
- Meet the Best Friends Who Are Private Equity’s Newest Young Stars
- Opinion: The M&A boom of 2025 is just getting started — and here are 5 takeover targets
Дневной диапазон
28.96 29.01
Годовой диапазон
27.27 29.02
- Предыдущее закрытие
- 29.01
- Open
- 28.98
- Bid
- 28.99
- Ask
- 29.29
- Low
- 28.96
- High
- 29.01
- Объем
- 14
- Дневное изменение
- -0.07%
- Месячное изменение
- 0.21%
- 6-месячное изменение
- 2.73%
- Годовое изменение
- 4.54%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.