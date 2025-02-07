통화 / ARB
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ARB: AltShares Merger Arbitrage ETF
29.05 USD 0.05 (0.17%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ARB 환율이 오늘 0.17%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 29.00이고 고가는 29.06이었습니다.
AltShares Merger Arbitrage ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARB News
- ECR Minerals appoints bitcoin consultant to support digital asset strategy
- Phoenix Digital Assets to hold annual general meeting on Sept 16
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.70%
- ARB Corp stock rating upgraded to Neutral by UBS on moderated downside risk
- DeriW Launches Its Mainnet, Ushering in a New Era of Gas Free On-Chain Derivatives
- This shortcut to going public is making a comeback after an epic bust. What investors need to know.
- Argo Blockchain shareholders approve most resolutions at AGM
- Argo Blockchain announces restructuring plan amid financial uncertainty
- Jefferies upgrades ARB stock rating to buy on expected spending rebound
- Helium Ventures appoints new leadership team for bitcoin strategy
- Argo Blockchain schedules AGM for June 30 in London
- Argo Blockchain names Justin Nolan as new CEO
- Meet the Best Friends Who Are Private Equity’s Newest Young Stars
- Opinion: The M&A boom of 2025 is just getting started — and here are 5 takeover targets
일일 변동 비율
29.00 29.06
년간 변동
27.27 29.06
- 이전 종가
- 29.00
- 시가
- 29.03
- Bid
- 29.05
- Ask
- 29.35
- 저가
- 29.00
- 고가
- 29.06
- 볼륨
- 13
- 일일 변동
- 0.17%
- 월 변동
- 0.41%
- 6개월 변동
- 2.94%
- 년간 변동율
- 4.76%
20 9월, 토요일