为外汇市场精心设计的回调交易算法。

工作原理

BounceEdge EA 是一款强大的算法，旨在捕捉所有外汇货币对的日内回调。它分析特定货币的价格走势，并在预期价格回升至先前水平时开仓。

该系统针对 28 种外汇对进行了全面优化，涵盖美元、欧元、英镑、日元、加元、瑞士法郎、澳元和新西兰元的所有组合。

主要特点包括：

• 连续交易执行，确保顺利进入市场。

• 修复常见的止损。

• 动态获利可根据市场情况实时调整。

该策略融合了准确性、安全性和效率——在可控风险的情况下创造可持续增长的潜力，并使其成为追求长期稳定结果的交易者的可靠工具。

设置说明

• 将 EA 附加到以下图表的 M5 时间范围：EURGBP、AUDCAD、NZDCHF。

• 确保 EA 的时区设置正确。默认设置适用于大多数经纪商。

• 每双至少维持300美元。

• 就这样了 — EA 管理剩下的事情。

BounceEdge 可用作简单的反转系统（单笔交易，止损=获利），或扩展为多笔交易逻辑，同时保持统一的风险控制。高级用户可以按星期几或 3 小时时段（最多 8 个日内时段）自定义交易。这使您能够识别每个货币对独有的时效性价格模式，并调整策略以获得最佳结果。





技术要求

• 时间范围：M5。

• 货币对：任何外汇货币对。

• 经纪商：任何对冲账户；优先但不要求低利差的 ECN。

• VPS：任何基本的 VPS 就足够了。

• 掉期：优惠的掉期利率可提高长期业绩。

智能安全交易

• 过去的表现，无论是实时表现还是回溯测试，都不能保证未来的结果。

• 虽然支持所有外汇货币对，但同时交易多个货币对会增加总敞口。每对货币对的典型资本要求至少为300美元。

• 交易可能会持续较长时间——确保您的经纪人提供优惠的掉期条件。

BounceEdge EA——您自信交易的一体化工具。性能卓越，安全可靠。专为认真对待市场的交易者设计。

如果您有任何疑问，请随时给我发私信。

立即激活您的优势。