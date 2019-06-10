"新神经 "是MetaTrader 5平台的一个开源神经网络引擎项目。 - 页 43

让我们最好在项目 委托时讨论餐桌布置--这将是真正的激励：)
 
让我们在项目委托时更好地讨论餐桌布置--这将是真正的激励：)
你去吧。现在我很饿了。但你不能这样做。今晚是我岳父的生日聚会。
 
Urain
你是自己做的还是从别的地方偷的？
我当然会这样做。:)
 
综合头骨--我喜欢它。
 
joo:
我认为一只蜘蛛坐在中央的蜘蛛网上就可以了。

 
她.人

不，不。这与殡仪馆毫无关系。:)
 
她.人

吃一个工程师的头。:)
 
sergeev:
最好不要提，否则项目 就注定要失败。(
 

一个指定范围内的PRNG类。

优点：有可能有几个不同初始化的随机数。

均匀分布的任何范围的价值，直到10万（不幸的是，不超过10万就够了）。

对于10万次的调用，Rand()比标准Rand多出50微秒（rnd.Rand()=344时间rand()=391）。

缺点：Srand()初始化时间长，标准范围是32768(766µs)，10万差不多2分钟。

我没有检查10毫秒的限制，但可以肯定的是，它是难以置信的长，因为时间是逐步增长的。

接受合理的批评。我 接受存款货币 的批评 :)

