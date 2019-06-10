"新神经 "是MetaTrader 5平台的一个开源神经网络引擎项目。 - 页 43 1...363738394041424344454647484950...100 新评论 михаил потапыч 2011.11.06 15:03 #421 Dmitry Fedoseev 2011.11.06 15:03 #422 让我们最好在项目 委托时讨论餐桌布置--这将是真正的激励：) михаил потапыч 2011.11.06 15:15 #423 整数。 让我们在项目委托时更好地讨论餐桌布置--这将是真正的激励：) 你去吧。现在我很饿了。但你不能这样做。今晚是我岳父的生日聚会。 Andrey Dik 2011.11.06 16:32 #424 Urain。 你是自己做的还是从别的地方偷的？ 我当然会这样做。:) Andrey Dik 2011.11.06 16:43 #425 整数。整数:) 综合头骨--我喜欢它。 Serj 2011.11.06 18:09 #426 joo: 综合头骨--我喜欢它。我可以看到工作的概况是影响）。我认为一只蜘蛛坐在中央的蜘蛛网上就可以了。 Andrey Dik 2011.11.06 18:30 #427 她.人。我可以看到工作概况受到影响）。 不，不。这与殡仪馆毫无关系。:) --- 2011.11.06 19:14 #428 她.人。我可以看到工作的概况是影响）。我认为一只蜘蛛坐在中央的蜘蛛网上就可以了。 吃一个工程师的头。:) Serj 2011.11.06 20:46 #429 sergeev: 整理工程师的头。:) 最好不要提，否则项目 就注定要失败。( Mykola Demko 2011.11.06 21:44 #430 一个指定范围内的PRNG类。优点：有可能有几个不同初始化的随机数。均匀分布的任何范围的价值，直到10万（不幸的是，不超过10万就够了）。 对于10万次的调用，Rand()比标准Rand多出50微秒（rnd.Rand()=344时间rand()=391）。 缺点：Srand()初始化时间长，标准范围是32768(766µs)，10万差不多2分钟。我没有检查10毫秒的限制，但可以肯定的是，它是难以置信的长，因为时间是逐步增长的。 接受合理的批评。我 接受存款货币 的批评 :) Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете - Документация по MQL5 附加的文件： Randm.mqh 4 kb 1...363738394041424344454647484950...100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
一个指定范围内的PRNG类。
优点：有可能有几个不同初始化的随机数。
均匀分布的任何范围的价值，直到10万（不幸的是，不超过10万就够了）。
对于10万次的调用，Rand()比标准Rand多出50微秒（rnd.Rand()=344时间rand()=391）。
缺点：Srand()初始化时间长，标准范围是32768(766µs)，10万差不多2分钟。
我没有检查10毫秒的限制，但可以肯定的是，它是难以置信的长，因为时间是逐步增长的。
接受合理的批评。我 接受存款货币 的批评 :)