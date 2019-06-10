"新神经 "是MetaTrader 5平台的一个开源神经网络引擎项目。 - 页 42 1...353637383940414243444546474849...100 新评论 Mykola Demko 2011.11.06 13:43 #411 TheXpert。 在他的头上装上电线 :)) 让我们把钉子钉在他的头上吧 :))) михаил потапыч 2011.11.06 13:47 #412 罗马人的资料是对过去的一种回溯，它不起作用。颜色，是的，必须改变，与洗发水的类比将是不可避免的（施华蔻）。 --- 2011.11.06 13:56 #413 米切克。罗马人的资料是对过去的一种回溯，它不起作用。 是的，你见过Neuroshell的标志吗？ 它似乎是指狨猴。 михаил потапыч 2011.11.06 13:58 #414 sergeev: 是的，你见过neuroshell的标志吗？ 它似乎指的是狨猴。 我已经看到了。这是个糟糕的标志。 --- 2011.11.06 14:01 #415 一般来说，标志中的机器人头像是好的，也就是说，它可以发展成一般的风格。熊 - 转一个变体，头部或字母（单词的一部分）是由神经网络结构形成的。 就像从它那里提取一样。而玩转工程的概念是一个好主意。 Dmitry Fedoseev 2011.11.06 14:03 #416 融合:) михаил потапыч 2011.11.06 14:21 #417 来回顾一下)一个由罗马人建造的机器人，额头上有一颗钉子，后脑勺上有一根羽毛，构成了这个项目的 名称。带有ENGINEER-integrator的铭牌。我得考虑一下。 TheXpert 2011.11.06 14:25 #418 sergeev:而玩弄工程师的概念也不失为一个好主意。 头盔在他的头上 :) михаил потапыч 2011.11.06 14:32 #419 TheXpert。 头盔在他的头上 :) 并把它钉死 ) Mykola Demko 2011.11.06 14:52 #420 :o) 1...353637383940414243444546474849...100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在他的头上装上电线 :))
罗马人的资料是对过去的一种回溯，它不起作用。
颜色，是的，必须改变，与洗发水的类比将是不可避免的（施华蔻）。
是的，你见过neuroshell的标志吗？ 它似乎指的是狨猴。
一般来说，标志中的机器人头像是好的，也就是说，它可以发展成一般的风格。
熊 - 转一个变体，头部或字母（单词的一部分）是由神经网络结构形成的。 就像从它那里提取一样。
而玩转工程的概念是一个好主意。
融合:)
来回顾一下)
一个由罗马人建造的机器人，额头上有一颗钉子，后脑勺上有一根羽毛，构成了这个项目的 名称。带有ENGINEER-integrator的铭牌。
我得考虑一下。
头盔在他的头上 :)
:o)