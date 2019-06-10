"新神经 "是MetaTrader 5平台的一个开源神经网络引擎项目。 - 页 42

TheXpert
在他的头上装上电线 :))
让我们把钉子钉在他的头上吧 :)))
 

罗马人的资料是对过去的一种回溯，它不起作用。

颜色，是的，必须改变，与洗发水的类比将是不可避免的（施华蔻）。

 
米切克

是的，你见过Neuroshell的标志吗？ 它似乎是指狨猴。
 
我已经看到了。这是个糟糕的标志。
 

一般来说，标志中的机器人头像是好的，也就是说，它可以发展成一般的风格。

熊 - 转一个变体，头部或字母（单词的一部分）是由神经网络结构形成的。 就像从它那里提取一样。

而玩转工程的概念是一个好主意。

 

融合:)

 

来回顾一下)

一个由罗马人建造的机器人，额头上有一颗钉子，后脑勺上有一根羽毛，构成了这个项目的 名称。带有ENGINEER-integrator的铭牌。

我得考虑一下。

 
头盔在他的头上 :)
 
并把它钉死 )
 

:o)


