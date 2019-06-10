"新神经 "是MetaTrader 5平台的一个开源神经网络引擎项目。 - 页 100 1...93949596979899100 新评论 Maxim Romanov 2019.06.07 16:35 #991 Maxim Dmitrievsky: 是的，但这很有趣......你可以远离经典工具，寻找效率较低的工具。 这就是我所说的：我把比特币切成块，在最上面，是440个块，但是从2010年到2015年，你可以看到一些结构。然后我把底部也切成440块，但从2010年到2019年6月1日。可以看到同样的结构，有所有的检查点，但更复杂。在这两种情况下，增长约为120个街区，然后下降了320个街区。 如果只是为了教导非网络的人，以某种方式恢复数据......或者说，它必须把所有市场在所有时间段的所有数据都喂给它，才能完全学会。一般来说，应该以某种方式准备数据。 或者第二个选择：我们需要使用非常多的独立算法，有不同大小的分析窗口和不同程度的学习。创造一个非铁人的群体，在他们进化和交易的过程中，如果需要的话，可以互相竞争，变得更复杂或更简单。 [删除] 2019.06.07 16:48 #992 Maxim Romanov: 这就是我所说的：我把比特币切成块，在最上面，是440个块，但是从2010年到2015年，你可以看到一些结构。然后我把它切成440块，但从2010年到2019年6月1日。可以看到同样的结构，所有的检查点，但更复杂。在这两种情况下，增长约为120个街区，然后下降了320个街区。 如果只是为了教导非网络的人，以某种方式恢复数据......或者说，它必须把所有市场在所有时间段的所有数据都喂给它，才能完全学会。一般来说，应该以某种方式准备数据。 或者第二个选择：我们需要使用非常多的独立算法，有不同大小的分析窗口和不同程度的学习。创造一个非铁人的群体，在他们进化和交易的过程中，如果需要的话，可以互相竞争，变得更复杂或更简单。任何市场，如果不是卫星市场，都可以做到这一点，如果你只是在一个滑动窗口中用价格而不是其他东西重新训练NS，而不担心任何事情，也不编造任何库。 我不知道他们中的任何一个，但我不知道超过几个用于配对交易的市场。 Грааль 2019.06.10 17:03 #993 Maxim Romanov:把比特币切成块，上面是440块，但从2010年到2015年，你可以看到一些结构...多克已经被比特币烧伤了，现在他做货代，做文员，他不记得这个市场了，只是有时在晚上做噩梦，惊醒后出一身冷汗。比特币的真相是，它将增长，直到你买下它。 1...93949596979899100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
是的，但这很有趣......你可以远离经典工具，寻找效率较低的工具。
这就是我所说的：我把比特币切成块，在最上面，是440个块，但是从2010年到2015年，你可以看到一些结构。然后我把底部也切成440块，但从2010年到2019年6月1日。可以看到同样的结构，有所有的检查点，但更复杂。在这两种情况下，增长约为120个街区，然后下降了320个街区。
如果只是为了教导非网络的人，以某种方式恢复数据......或者说，它必须把所有市场在所有时间段的所有数据都喂给它，才能完全学会。一般来说，应该以某种方式准备数据。或者第二个选择：我们需要使用非常多的独立算法，有不同大小的分析窗口和不同程度的学习。创造一个非铁人的群体，在他们进化和交易的过程中，如果需要的话，可以互相竞争，变得更复杂或更简单。
任何市场，如果不是卫星市场，都可以做到这一点，如果你只是在一个滑动窗口中用价格而不是其他东西重新训练NS，而不担心任何事情，也不编造任何库。
我不知道他们中的任何一个，但我不知道超过几个用于配对交易的市场。
把比特币切成块，上面是440块，但从2010年到2015年，你可以看到一些结构...
多克已经被比特币烧伤了，现在他做货代，做文员，他不记得这个市场了，只是有时在晚上做噩梦，惊醒后出一身冷汗。比特币的真相是，它将增长，直到你买下它。