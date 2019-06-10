"新神经 "是MetaTrader 5平台的一个开源神经网络引擎项目。 - 页 100

Maxim Dmitrievsky:

是的，但这很有趣......你可以远离经典工具，寻找效率较低的工具。


这就是我所说的：我把比特币切成块，在最上面，是440个块，但是从2010年到2015年，你可以看到一些结构。然后我把底部也切成440块，但从2010年到2019年6月1日。可以看到同样的结构，有所有的检查点，但更复杂。在这两种情况下，增长约为120个街区，然后下降了320个街区。


如果只是为了教导非网络的人，以某种方式恢复数据......或者说，它必须把所有市场在所有时间段的所有数据都喂给它，才能完全学会。一般来说，应该以某种方式准备数据。

或者第二个选择：我们需要使用非常多的独立算法，有不同大小的分析窗口和不同程度的学习。创造一个非铁人的群体，在他们进化和交易的过程中，如果需要的话，可以互相竞争，变得更复杂或更简单。
Maxim Romanov:


任何市场，如果不是卫星市场，都可以做到这一点，如果你只是在一个滑动窗口中用价格而不是其他东西重新训练NS，而不担心任何事情，也不编造任何库。

我不知道他们中的任何一个，但我不知道超过几个用于配对交易的市场。

 
Maxim Romanov:

把比特币切成块，上面是440块，但从2010年到2015年，你可以看到一些结构...

多克已经被比特币烧伤了，现在他做货代，做文员，他不记得这个市场了，只是有时在晚上做噩梦，惊醒后出一身冷汗。比特币的真相是，它将增长，直到你买下它。

比特币

