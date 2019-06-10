"新神经 "是MetaTrader 5平台的一个开源神经网络引擎项目。 - 页 41

新评论
 
米切克

?

也许不是断头，而是某种风格化的机器人头？

而且头部的色调也比较淡，有点阴沉。

你可以复制 "我是一个机器人"）。

 
 
joo:


这是正确的，这很好。

ZY在 "我的机器人 "中，枪口并不是噬人的（那是我不假思索），一个完整的人物在那里看起来是可以的，但一个枪口是废话。

 
Urain:

也许不是断头，而是机器人头部的某种造型？

而且头部的色调比较淡，有点阴沉。

你可以复制 "我是一个机器人"）。

我们可以改变执行方式。我们可以加点血。

我们要想办法解决这个问题。对于一个 神经网络项目，头部是最适合的。我们还需要添加一丝整合。另外，由于methaquotes喜欢简洁和贪婪的像素分配，一切都应该保持在最低限度。

到目前为止，我还没有其他想法。

 
joo:
你是自己做的还是从别的地方扯下来的？
 
米切克

可以改变执行方式。我们可以加点血。

让我们把这个想法说出来。对于一个神经网络项目，头部是最适合的。我们还应该添加一丝整合的内容。另外，由于methaquotes喜欢简洁和贪婪的像素分配，一切都应该保持在最低限度。

到目前为止，我还没有其他想法。

基本上方向是正确的，只是采取了罗马人（柳树）的轮廓，和较轻的色调。
 
米切克

我们还应该添加一丝整合的内容。

脑子里有电线 :)
 
Urain

哦，是的，这很好。

ZS 在《我的机器人》中，枪口不是噬人的（那是我不假思索），一个完整的人物在那里看起来是可以的，但一个枪口是废话。

这是不可能的。安德烈有一个关于机器人闻花的想法。一个非常美丽的想法。但这也行不通。他们不会给我们那么多像素。你不能要求他们在冬天下雪）。
 
TheXpert
脑子里有电线 :)))

)))

展示长矛。

 
米切克

还没有骑过。下午，如果我去的话，天气已经变了，所以我在想。

它不是阿赫图巴河或伏尔加河，所以可能没有什么可炫耀的。

1...343536373839404142434445464748...100
新评论