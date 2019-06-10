"新神经 "是MetaTrader 5平台的一个开源神经网络引擎项目。 - 页 40 1...333435363738394041424344454647...100 新评论 Mykola Demko 2011.10.27 16:58 #391 这些是西格玛攻角系数的函数。//+------------------------------------------------------------------+ double ytrans0(double y=0.5)// [0;0.5;1] --> [0;1;500.5] гипербола с перегибом в 0.5 { double x=line0(y); return(x>0.5005?0.5005/(1.001-x):x*2.); } //+------------------------------------------------------------------+ double ytrans1(double y=0.)// [-1;0;1] --> [0;1;500.5] сдвинутая гипербола с перегибом в 0.0 { double x=(line1(y)+1.)/2.; return(x>0.5005?0.5005/(1.001-x):x*2.); } //+------------------------------------------------------------------+SZZ我将解释这是为什么而写的。 任务：我们需要通过神经元输出本身来调节斜角，输出范围为[0;1]或[-1;1]。 让我们考虑带有[0;1]的变体。在从0到0.5的部分，我们需要减少攻角，这导致了输出温度的下降，在从0.5到1的部分，相反，角度应该增加，但最主要的是平稳性和没有过渡性。你需要一个在特定中点有拐点的双曲线。你可以只用一个输出来控制攻角，或者把几个输出作为算术平均值来处理，否则你将锁定在攻角发射阈值函数的方向。HZZ 如果使用给定的输入，那么就不需要line0() 和line1() ，但是ytrans1() 需要转移到输入范围[0;1]。 Mykola Demko 2011.10.27 19:13 #392 TheXpert。顺便说一下。我们需要一个sigmoid函数。要求--函数及其导数的正常形式（不难计算）和反函数及其导数的正常形式。这些都是上面的sigmoid函数的倒数。//+------------------------------------------------------------------+ double Invsigma0(double c)// вход [0;1] обратные { return(-log((1.-c)/c)); } //+------------------------------------------------------------------+ double Invsigma1(double c)// вход [-1;1] { return(-log((1.-c)/(1.+c))); } //+------------------------------------------------------------------+ double Dsigma0(double c)// вход [0;1] производные {//exp(-c)/(1+exp(-c))^2 double e=exp(-c); double c2=1.+e; return(e/(c2*c2)); } //+------------------------------------------------------------------+ double Dsigma1(double c)// вход [-1;1] {// (2*E^-c)/(1+E^-c)^2 double e=exp(-c); double c2=1.+e; return(2.*e/(c2*c2)); } //+------------------------------------------------------------------+ double DInvsigma0(double c)// вход [0;1] производные обратной сигмы { return(1./(c-c*c)); } //+------------------------------------------------------------------+ double DInvsigma1(double c)// вход [-1;1] { return(-2./(c*c-1.)); } //+------------------------------------------------------------------+但第二个需要检查，否则你可能会遇到#INDZZY我没有检查过，所有的东西都必须检查，以避免遇到#IND。ZZZY对不起，忘记了正方形，已纠正。 TheXpert 2011.10.27 19:16 #393 Urain。 所有4个函数都必须对所有的X进行定义 Andrey Dik 2011.10.27 19:40 #394 Urain。这是上述sigmoid函数的倒数。但第二个需要检查，否则你可能得到#IND在该函数中插入类似这样的内容。if(x>0.9999999) x=1.0; if(x<-0.9999999) x=-1.0; Mykola Demko 2011.10.27 19:46 #395 joo:把类似这样的东西放在函数中。可以调用线性激活器，没有必要混淆混乱的公式，因为它是。ZS 39页，最后两个函数line0()和line1()。ZZY在第39页增加了另一个函数，检查Mline()是否有多余的-#IND #IND TheXpert 2011.10.27 21:13 #396 愚蠢。 михаил потапыч 2011.11.06 01:03 #397 TheXpert。? TheXpert 2011.11.06 01:05 #398 为什么，我喜欢。我想这个名字已经不是问题了吧？ михаил потапыч 2011.11.06 01:08 #399 TheXpert。为什么，我喜欢。我想这个名字是不可能的？))在发展的过程中，事情会像往常一样发生一百次变化。 TheXpert 2011.11.06 01:29 #400 一切看起来都很酷，但有些东西要么是错误的，要么是不必要的，要么是缺失的......。而且不清楚为什么，因为仔细一看，根本就没有什么可以弥补的。你的头像上有你的头吗？或者你需要睡一觉。我现在就去做。而明天我就要去钓梭鱼了。 1...333435363738394041424344454647...100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这些是西格玛攻角系数的函数。
SZZ我将解释这是为什么而写的。
任务：我们需要通过神经元输出本身来调节斜角，输出范围为[0;1]或[-1;1]。
让我们考虑带有[0;1]的变体。在从0到0.5的部分，我们需要减少攻角，这导致了输出温度的下降，在从0.5到1的部分，相反，角度应该增加，但最主要的是平稳性和没有过渡性。
你需要一个在特定中点有拐点的双曲线。你可以只用一个输出来控制攻角，或者把几个输出作为算术平均值来处理，否则你将锁定在攻角发射阈值函数的方向。
HZZ 如果使用给定的输入，那么就不需要line0() 和line1() ，但是ytrans1() 需要转移到输入范围[0;1]。
顺便说一下。
我们需要一个sigmoid函数。
要求--函数及其导数的正常形式（不难计算）和反函数及其导数的正常形式。
这些都是上面的sigmoid函数的倒数。
但第二个需要检查，否则你可能会遇到#IND
ZZY我没有检查过，所有的东西都必须检查，以避免遇到#IND。
ZZZY对不起，忘记了正方形，已纠正。
这是上述sigmoid函数的倒数。
但第二个需要检查，否则你可能得到#IND
在该函数中插入类似这样的内容。
把类似这样的东西放在函数中。
可以调用线性激活器，没有必要混淆混乱的公式，因为它是。
ZS 39页，最后两个函数line0()和line1()。
ZZY在第39页增加了另一个函数，检查Mline()是否有多余的-#IND #IND
?
为什么，我喜欢。
我想这个名字已经不是问题了吧？
为什么，我喜欢。
我想这个名字是不可能的？
))
在发展的过程中，事情会像往常一样发生一百次变化。
一切看起来都很酷，但有些东西要么是错误的，要么是不必要的，要么是缺失的......。
而且不清楚为什么，因为仔细一看，根本就没有什么可以弥补的。
你的头像上有你的头吗？
或者你需要睡一觉。我现在就去做。而明天我就要去钓梭鱼了。