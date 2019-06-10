"新神经 "是MetaTrader 5平台的一个开源神经网络引擎项目。 - 页 39

我们应该建立径向基线网络吗？

他们有一个强大的错误，虽然他们学习得很快，但他们对未知数据的预测很差。

 
Urain

u- 激活器输入

y- 额外的功率因素。

凡是有指数的地方，应该避免计算正数的指数，以免得到超过32位的大数。例如，要计算西格玛，最好按以下方法计算

双倍x=-y*u。

双重e=exp(-|x|)。

如果(x<=0)返回(1./(1.+e))

if(x>0)return(e/(1.+e))。

这些公式的推导非常简单。如果指数参数为负数，我们不改变公式。如果是正数，我们将分子和分母乘以相同参数的指数，但要加负号。

 
维宁

你是那个有djvu 浏览器的人。我所有的书都可以阅读。
 
奇怪的是，即使是大的负输入，sigmoid本身也能正常工作，但hyertangent函数却失败了，所以除了经典算法外，我还增加了一个移位的sigmoid。该函数的工作极限与正切相同，但速度更快，而且没有#IND问题。

同样的道理，随着攻角的调整（对于小的y系数值），高切不会达到-1;1，移位的sigmoid不会有这样的问题。

一般来说，谁都想最终确定高切，但我认为这个函数是没有前途的，不仅如此，我还要保存结果，因为指数用了两次，所以还需要检查，加上调整攻击时达不到极限的问题。

我的结论是，下切线是不可能的，移位的乙字形才是规则。

 
Urain

附议。
 
有可能在[-1;1]的限度内对sigmoid做一个更简单的实现

double sigma(double u,double y=1.)// [-1;1]
  {   
   return(exp(-y*u));
  }

但这个实现也有一个#IND的问题，所以与其写大量的检查，不如增加几个简单的操作

这里我们加上+ - / ，所以额外的3个操作与大量的检查。

double sigmah(double u,double y=1.)// [-1;1] сдвинутый сигмоид
  {
   return((2./(1.+exp(-y*u)))-1.);
  }
 
Urain
这是最好的选择，无论是从工作范围[-1;1]的便利性还是从操作速度来看。定义区是整个数字行。

这正是我最近一直在使用的激活函数，我已经尝试了许多替代方案，并测试了它们的执行速度

 

而在回声格中，我最喜欢这个。

class RSDNFunction
{
public:
        static const NeuronType Type = ETYPE_RSDN;
public:
        double F(double x)
        {
                // coeffs were added to adjust this function to bisigmoid for values from -5 to 5
                return 5*x/(5*sqrt(abs(5*x) ) + 5);
        }

        double dF(double x)
        {
                double root = sqrt(5*abs(5*x) ) + 1;

                return (root + 1)/(2*root*root); // derived function 
        }
};
 

顺便说一下。

需要一个sigmoid函数。

要求是函数本身及其导数的正常形式（不难计算）和反函数及其导数的正常形式。

