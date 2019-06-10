"新神经 "是MetaTrader 5平台的一个开源神经网络引擎项目。 - 页 39 1...323334353637383940414243444546...100 新评论 Mykola Demko 2011.10.27 01:30 #381 我们应该建立径向基线网络吗？他们有一个强大的错误，虽然他们学习得很快，但他们对未知数据的预测很差。 Victor Nikolaev 2011.10.27 05:29 #382 NeuroOpenSource。 一般课程 （从http://www.intuit.ru/department/expert/neuro/，你需要在那里注册，如果你不想注册 - 绰号是Nic_Touch paszdraste01) 2.神经元的模型 3. 两类的线性分离问题4. 两类之间的非线性分离问题5. 神经网络的类型和组织其功能的方式6.西格玛型的多层网络7. 梯度网络学习算法8. 全局优化的方法9. 径向神经网络10. 作为关联存储设备的递归网络11. 递归网络对组合优化问题的解决12. 基于Perseptron的递归网络。13. 自组织（自学）神经网络14. 适应性共振理论（ART）15. 模糊和混合神经网络16. 神经网络对比（减少）17.神经计算机的硬件实现方法 讲座 http://www.softcraft.ru/neuro/ni/p00.shtml制图实例 http://www.statsoft.ru/home/products/version6/snn.htm关于模型和 训练方法的书籍 Vladimir 2011.10.27 07:17 #383 Urain。 u- 激活器输入 y- 额外的功率因素。 凡是有指数的地方，应该避免计算正数的指数，以免得到超过32位的大数。例如，要计算西格玛，最好按以下方法计算 双倍x=-y*u。 双重e=exp(-|x|)。 如果(x<=0)返回(1./(1.+e)) if(x>0)return(e/(1.+e))。 这些公式的推导非常简单。如果指数参数为负数，我们不改变公式。如果是正数，我们将分子和分母乘以相同参数的指数，但要加负号。 --- 2011.10.27 10:40 #384 维宁。 你是那个有djvu 浏览器的人。我所有的书都可以阅读。 Mykola Demko 2011.10.27 15:04 #385 gpwr: 凡是有指数的地方，应该避免计算正数的指数，以免得到超过32位的大数。例如，以这种方式计算西格玛比较好 双倍x=-y*u。 双重e=exp(-|x|)。 如果(x<=0)返回(1./(1.+e)) if(x>0)return(e/(1.+e))。 这些公式的推导非常简单。如果指数参数为负数，我们不改变公式。如果是正数，我们就用分子和分母乘以相同参数的指数，但要加负号。奇怪的是，即使是大的负输入，sigmoid本身也能正常工作，但hyertangent函数却失败了，所以除了经典算法外，我还增加了一个移位的sigmoid。该函数的工作极限与正切相同，但速度更快，而且没有#IND问题。同样的道理，随着攻角的调整（对于小的y系数值），高切不会达到-1;1，移位的sigmoid不会有这样的问题。一般来说，谁都想最终确定高切，但我认为这个函数是没有前途的，不仅如此，我还要保存结果，因为指数用了两次，所以还需要检查，加上调整攻击时达不到极限的问题。我的结论是，下切线是不可能的，移位的乙字形才是规则。 Andrey Dik 2011.10.27 15:12 #386 Urain。我的结论是，下切线是不可能的，移位的乙字形才是规则。 附议。 Mykola Demko 2011.10.27 15:41 #387 joo: 附议。有可能在[-1;1]的限度内对sigmoid做一个更简单的实现double sigma(double u,double y=1.)// [-1;1] { return(exp(-y*u)); }但这个实现也有一个#IND的问题，所以与其写大量的检查，不如增加几个简单的操作这里我们加上+ - / ，所以额外的3个操作与大量的检查。double sigmah(double u,double y=1.)// [-1;1] сдвинутый сигмоид { return((2./(1.+exp(-y*u)))-1.); } Andrey Dik 2011.10.27 16:01 #388 Urain。double sigmah(double u,double y=1.)// [-1;1] сдвинутый сигмоид { return((2./(1.+exp(-y*u)))-1.); }这是最好的选择，无论是从工作范围[-1;1]的便利性还是从操作速度来看。定义区是整个数字行。这正是我最近一直在使用的激活函数，我已经尝试了许多替代方案，并测试了它们的执行速度。 TheXpert 2011.10.27 16:04 #389 而在回声格中，我最喜欢这个。class RSDNFunction { public: static const NeuronType Type = ETYPE_RSDN; public: double F(double x) { // coeffs were added to adjust this function to bisigmoid for values from -5 to 5 return 5*x/(5*sqrt(abs(5*x) ) + 5); } double dF(double x) { double root = sqrt(5*abs(5*x) ) + 1; return (root + 1)/(2*root*root); // derived function } }; TheXpert 2011.10.27 16:07 #390 顺便说一下。需要一个sigmoid函数。要求是函数本身及其导数的正常形式（不难计算）和反函数及其导数的正常形式。 1...323334353637383940414243444546...100 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我们应该建立径向基线网络吗？
他们有一个强大的错误，虽然他们学习得很快，但他们对未知数据的预测很差。
一般课程 （从http://www.intuit.ru/department/expert/neuro/，你需要在那里注册，如果你不想注册 - 绰号是Nic_Touch paszdraste01)
讲座 http://www.softcraft.ru/neuro/ni/p00.shtml
制图实例 http://www.statsoft.ru/home/products/version6/snn.htm
关于模型和 训练方法的书籍
u- 激活器输入
y- 额外的功率因素。
凡是有指数的地方，应该避免计算正数的指数，以免得到超过32位的大数。例如，要计算西格玛，最好按以下方法计算
双倍x=-y*u。
双重e=exp(-|x|)。
如果(x<=0)返回(1./(1.+e))
if(x>0)return(e/(1.+e))。
这些公式的推导非常简单。如果指数参数为负数，我们不改变公式。如果是正数，我们将分子和分母乘以相同参数的指数，但要加负号。
奇怪的是，即使是大的负输入，sigmoid本身也能正常工作，但hyertangent函数却失败了，所以除了经典算法外，我还增加了一个移位的sigmoid。该函数的工作极限与正切相同，但速度更快，而且没有#IND问题。
同样的道理，随着攻角的调整（对于小的y系数值），高切不会达到-1;1，移位的sigmoid不会有这样的问题。
一般来说，谁都想最终确定高切，但我认为这个函数是没有前途的，不仅如此，我还要保存结果，因为指数用了两次，所以还需要检查，加上调整攻击时达不到极限的问题。
我的结论是，下切线是不可能的，移位的乙字形才是规则。
附议。
有可能在[-1;1]的限度内对sigmoid做一个更简单的实现
但这个实现也有一个#IND的问题，所以与其写大量的检查，不如增加几个简单的操作
这里我们加上+ - / ，所以额外的3个操作与大量的检查。
这是最好的选择，无论是从工作范围[-1;1]的便利性还是从操作速度来看。定义区是整个数字行。
这正是我最近一直在使用的激活函数，我已经尝试了许多替代方案，并测试了它们的执行速度。
而在回声格中，我最喜欢这个。
顺便说一下。
需要一个sigmoid函数。
要求是函数本身及其导数的正常形式（不难计算）和反函数及其导数的正常形式。