没有图片。但你可以用手来建造它。选择插入->对象->图形对象->图表，像这样插入OBJ_CHART后，在对象属性中选择 "将对象画成背景"，禁用刻度。
谢谢，看起来很酷
在调试模式下，你不能知道一个函数或表达式返回的值。
比如说
例如，分配的函数返回什么。
我使用（不仅是在调试模式下）这种方式
结果
交易请求检查结果的结构（MqlTradeCheckResult）。
领域描述
场地
描述
平衡
执行交易操作后的余额值
股权
股权的价值，这将是执行交易后的价值
边缘
所需的交易操作所需的保证金
无保证金
在执行所需的交易后，将剩下的股本数额
margin_level
在执行所需的交易操作后，将设置的保证金水平。
这些字段对应于贸易标签中的一行
同样的数值显示了当前的状态，但结构不是返回交易 执行后 的计算值 吗？
显示如果交易指令被执行，这一行中的计算值。
通用类库 - 错误、描述、问题、使用的特殊性和建议
Renat Fatkhullin, 2017.12.08 23:34
我们没有MqlDeal结构，因为交易记录格式是浮动的，并且定期扩展。没有这一点，就不可能扩展平台的功能。
因此，唯一的选择是通过Get函数访问它们。而对以前受影响的记录的其他字段的访问比第一次访问快很多倍，因为该记录被缓存 了。
在上面的测试中，交易号码每次都是新的，这就不断地抛出了之前选择的交易 的缓存。
MT5与MT4。填充数组的速度。
Renat Fatkhullin, 2017.12.12 12:19
1) 这个想法是错误的，本地数组的填充速度并不快（大致上，没有下降到微观层面）。
2) 数组需要通过正常的初始化函数快速填充
3) 为了最大限度地提高速度，最好将数组保持为一个向量（一维），这样你就有更多的机会来优化访问。因为多维性严格限制了你的强制性框架，并迫使编译器对多维指数进行额外的恒定计算。4) 用于快速访问的数组应保持静态，这大大减少了对异常值的检查量。
在mql5中打开卖出头寸
fxsaber, 2017.12.12 21:56
结果
允许你快速找出市场在测试器中无法打开的原因。也许是测试人员的行为不当，让市场订单被这样禁止，而挂单却没有。
我建议，当SYMBOL_FILLING_MODE为零时，测试人员应该用（SYMBOL_FILLING_IOC | SYMBOL_FILLING_FOK） 来代替这个值。即当经纪人未能指定适当的符号字段时，允许全额交易。